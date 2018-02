Barreiras marca presença no lançamento do Programa Fortalecer Municípios, do Sebrae

O evento foi apresentado em Salvador para prefeitos e lideranças dos municípios baianos

A chefe de gabinete Marileide Carvalho e a secretária de administração e planejamento, Versiany Roque participaram na última segunda-feira (29), em Salvador, do lançamento do Programa Fortalecer Municípios no Estado da Bahia. Acompanhadas pelo gerente regional do Sebrae para o Oeste, Emerson Cardoso, as servidoras da administração de Barreiras representaram o prefeito Zito Barbosa, no evento.O Programa oferece apoio, assistência e capacitação aos municípios baianos na elaboração e desenvolvimento de projetos de modernização administrativa e aumento da arrecadação com foco no desenvolvimento econômico local, para o financiamento do Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT) do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).É resultado da pareceria entre Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa do estado da Bahia (SEBRAE-BA) e União Europeia por meio do contrato de subvenção CSO-LA/2016/379-870 e conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e da Caixa Econômica Federal.A abertura foi realizada pelo Superintendente do SEBRAE no estado da Bahia, Jorge Khoury e pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, além de um representante da Caixa Econômica Federal na Bahia. O programa foi apresentado pelo Coordenador de Projetos e Articulação Institucional da FNP e representante do SEBRAE-BA responsável pelo Programa no estado, Paulo Miotta. À tarde foi realizada a 1ª Oficina de elaboração de projetos de PMAT, comandada por Adauto Marconsin, consultor do Programa Fortalecer Municípios.Dircom Prefeitura de Barreiras