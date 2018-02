Depois do golpe, Brasil despenca no ranking de países democráticos

"Até 2016, ano do golpe de Estado heterodoxo, o Brasil figurava mantinha posição estável no Índice Global de Democracia elaborado anualmente por uma unidade da revista The Economist. Com o golpe, veio a queda na classificação, que se repetiu este ano: o Brasil ficou na 49º posição numa lista de 167 países, com uma pontuação que o exclui do grupo das 'democracias plenas', rebaixando-o para o das 'democracias falhas'", destaca a jornalista Tereza Cruvinel