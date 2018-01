Carnaval do Governo do Estado terá mais de 200 atrações na capital e patrocínio a 22 cidades do interior Editoria 31/01/2018 as 15:54 hEditoria Imprimir

No Carnaval 2018, o Governo da Bahia vai homenagear os 220 anos da Revolta dos Búzios. O movimento, também conhecido como Revolta dos Alfaiates e Conjuração Baiana, será o tema da decoração das ruas do Centro Histórico de Salvador. Além de criar uma ampla estrutura para dar suporte à festa, o governo vai garantir a diversão dos foliões, com a contratação de artistas que vão animar os circuitos da capital e patrocínio à folia em 22 cidades do interior (Alcobaça, Belmonte, Cairu, Camamu, Canavieiras, Caravelas, Correntina, Itabuna, Itacaré, Juazeiro, Lapão, Maragogipe, Mucuri, Muritiba, Palmeiras, Porto Seguro, Prado, Rio de Contas, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, São Sebastião do Passé e Vera Cruz).



Na apresentação das atrações e dos serviços da festa, na tarde desta terça-feira (30), o governador Rui Costa comentou que "o Governo do Estado investe R$ 70 milhões no Carnaval de Salvador e em mais de 20 cidades. Reafirmamos o investimento não apenas no Carnaval tradicional, no Carnaval dos blocos afro, mas também no Carnaval pipoca, com grandes atrações. Além disso, fazemos um grande investimento na segurança pública, com 25 mil homens e mulheres na rua".



Na capital, a diversão está assegurada com a contratação de 203 atrações, sendo 112 somente para o folião pipoca. Vão se apresentar sem cordas artistas como Anitta, Baiana System, Bell Marques, Luís Caldas, Harmonia do Samba, Léo Santana e Baby do Brasil. Comemorando dez anos, o Carnaval Ouro Negro mantém a tradição dos blocos afro e afoxés, com o apoio a 91 entidades. O governo também vai apoiar o Carnaval dos bairros de Amaralina, Cajazeiras e Castelo Branco, assim como a Mudança do Garcia e o Palco do Rock, montado em Piatã.



De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur), a estimativa é que, este ano, a Bahia receba 2,1 milhões de turistas, no período da folia, gerando uma circulação de cerca de R$ 2,3 bilhões. Em Salvador, são esperados 650 mil visitantes somente para o período do Carnaval. Eles devem movimentar cerca de R$ 715 milhões em atividades relacionadas ao turismo e à festa.







Pelourinho



O Carnaval no Centro Histórico ficou ainda mais diversificado com a participação das atrações contratadas através do edital Pelô e Pipoca. Foram 73 atrações selecionadas para compor os cinco dias de programação. O palco principal da festa, no Largo do Pelourinho, será por mais um ano o cenário de encontros musicais surpreendentes que prometem fornecer momentos memoráveis na folia.



A abertura do Carnaval do Pelourinho, na noite de sexta-feira, terá o comando de uma das mais belas e fortes vozes que representam a Bahia: Lazzo Matumbi. Com diversos clássicos que marcaram época, ele apresenta um repertório que versa sobre liberdade, igualdade e resistência. Entre os títulos que não devem faltar no show, canções como ‘Alegria da Cidade’ e ’14 de maio’.





Ouro Negro



Comemorando dez anos de criação, o Carnaval Ouro Negro se mantém como um dos mais significativos projetos do Governo do Estado, desenvolvidos por meio da Secretaria de Cultura (Secult). A edição de 2018 contempla 91 agremiações carnavalescas de matrizes dos povos africanos e tradicionais, subdivididos nas categorias Afro, Afoxé, Samba, Reggae e Índio. Os blocos desfilam nos circuitos Batatinha (Pelourinho), Osmar (Campo Grande) e Dodô (Barra/Ondina).



Entre os representantes da categoria afro, blocos de grande expressão popular como o Olodum e o Ilê Aiyê. Também participam blocos como Cortejo Afro, Muzenza, Malê Debalê, Mangangá e Bankoma, além de grupos a exemplo da banda Didá, Tambores e Cores, Swing do Pelô, Okanbi, entre diversos outros.



O segmento afoxé será representado por agremiações como os Filhos de Gandhy. Os blocos de samba também prometem fazer bonito na avenida. Na quinta-feira (dia 8) ocorre tradicionalmente o abre-alas. O Alerta Geral é um dos destaques desta primeira noite.



Encontros e baile infantil



Entre os encontros que marcarão o Carnaval 2018 do Pelourinho, o cantor e compositor Mateus Aleluia, remanescente do grupo Os Tincoãs, se reúne com cantoras de outras duas gerações posteriores, a maranhense Rita Benneditto e a baiana Ana Mametto. Também se misturam na programação os artistas e bandas Afrocidade, Luedji Luna e Xênia França; Alexandre Leão, Moreno Veloso e Davi Moraes, Riachão, Ana Paula Albuquerque e Paulinho Timor.



Além da programação no palco principal, não vão faltar opções nos largos Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D’Água. Estilos atemporais do Carnaval da Bahia, como samba, afro, axé, guitarra baiana, antigos carnavais e bailes de orquestra, têm espaço garantido, ao lado de ritmos como reggae, pop rock, hip hop e arrocha. A criançada não vai ficar de fora, pois os bailes infantis prometem animar as tardes dos pequenos foliões e suas famílias entre o sábado e a terça de Carnaval.



Receptivo especial



Realizado desde 2008, o projeto Guias e Monitores fará o receptivo especial para turistas no Carnaval. A equipe formada por 225 profissionais estará apta a fornecer informações sobre programação da festa, transportes públicos e atrativos turísticos da Bahia, entre outras. O atendimento será realizado em sete idiomas, além do português e da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além da capital, os guias e monitores atuarão nos municípios de Porto Seguro, Ilhéus e Mata de São João (Praia do Forte).



Em Salvador, os guias e monitores estarão nos três principais circuitos da festa: Dodô, Osmar e Batatinha. Também estarão a postos no aeroporto, rodoviária, porto, ferry-boat, terminal náutico e nos principais hotéis dos circuitos. Este ano, a novidade é a instalação do 'Lounge do Turista' – estruturas montadas próximas aos circuitos da festa, onde também será possível carregar o celular e fazer fotos junto a painéis com temas relacionados ao Carnaval da Bahia.



Segurança



Os milhares de baianos e turistas que vão curtir o Carnaval da Bahia 2018 contarão com a proteção de mais de 25 mil policiais e bombeiros militares nos sete dias de festa. Mais de R$ 44 milhões estão sendo investidos em pessoal, tecnologia e equipamentos, para que a folia seja de pura alegria e diversão. Entre as novidades deste ano está a utilização de body worn, espécie de câmera acoplada à farda dos policiais, oferecendo maior fiscalização do que acontece dentro da festa.



Em Salvador, além de cuidar da segurança nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha, as polícias Civil, Militar, Técnica e o Corpo de Bombeiros também estarão presentes nos carnavais de bairro.



Os Portais de Abordagem, que há dois anos ajudam a restringir o acesso de objetos considerados de riscos aos circuitos, foram reestruturados. Este ano, 42 acessos oficiais, com controle rígido do que entra na festa, estarão disponíveis, com revistas pessoais e o auxílio de detectores de metais.



Testes de DST e reforço em hospitais



A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) investirá R$ 1,4 milhão para reforçar os plantões em hospitais na capital e no interior durante os dias de Carnaval. Na capital, os casos de maior gravidade poderão ser encaminhados para as seguintes unidades: Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF) e Hospital do Subúrbio (HS).



A Sesab montará três postos de testagem para a detecção de HIV/Aids, sífilis e hepatites virais, sendo dois em Salvador e um em Porto Seguro. A expectativa é que sejam distribuídos pelo menos 1 milhão de preservativos nos circuitos do carnaval de Salvador e Porto Seguro, dos 4 milhões disponíveis para todo o estado durante o período carnavalesco, revertendo assim, ainda que momentaneamente, um cenário nacional em que apenas 50% das pessoas usam camisinha nas relações ocasionais.



Respeita as Mina



A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA) lança, pelo segundo ano, a campanha Respeita as Mina, no Carnaval de Salvador. O principal objetivo é mobilizar a população para o enfrentamento à violência contra as mulheres durante os dias de folia. A campanha visa contribuir também para a conscientização de homens e mulheres sobre uma das formas de violência mais frequentes durante a festa: o assédio.



A proposta, mais uma vez, é estimular o respeito, buscando incentivar um Carnaval sem violência de gênero e alertando: “respeita as mina!”. As ações incluem sensibilização também com a apresentação, pelo segundo ano consecutivo, do Trio das Minas. Sucesso no Carnaval 2017, o Trio Respeita as Mina voltará ao circuito da folia levando animação e a mensagem da igualdade de gênero. Este ano, a baiana Pitty vai puxar o trio elétrico, acompanhada das cantoras Larissa Luz e Karina Buhr.



Combate ao preconceito



Durante a festa, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), atuará com serviço de enfrentamento ao racismo. Entre quinta (8) e terça (13), uma equipe do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela estará em funcionamento na sede do Procon (Rua Carlos Gomes, 746, centro), recepcionando denúncias e oferecendo orientação jurídica aos foliões, integrado a diversos órgãos e secretarias estaduais.



O atendimento no posto fixo acontece todos os dias, das 14h às 22h. Os carnavais de bairro e principais circuitos da festa também contarão com a Unidade Móvel do Centro de Referência Nelson Mandela. No equipamento serão oferecidas informações, atendimento preventivo e acolhimento de denúncias de violação de direitos nas esferas racial e religiosa. Outro canal de denúncia é a Ouvidoria Geral do Estado (OGE), por meio do telefone 0800 284 0011.



Exploração infantil



No Carnaval 2018, mais uma vez, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) desenvolve um trabalho de proteção social e garantia de direitos, com diversas ações voltadas a públicos vulneráveis, com foco no combate à exploração sexual e trabalho infantil, violência LGBT, tráfico de pessoas e combate à violação dos direitos dos idosos e pessoas com deficiência.



A SJDHDS vai para o circuito da festa com a campanha 'Fique de Olho', composta por peças publicitárias que sensibilizam para a denúncia da exploração sexual e do trabalho infantil e demais violações por meio do Disque 100 – Direitos Humanos. Este ano, a campanha tem como padrinho o cantor Carlinhos Brown.



Detran



O folião que circular de carro ou moto durante o Carnaval de Salvador deverá estar atento ao esquema especial de fiscalização montado pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Este ano, o órgão ampliou o número de blitzes de alcoolemia, que serão realizadas durante o dia e à noite, nos principais pontos de acesso aos circuitos da folia, para garantir a segurança nas vias. As operações terão o apoio da Polícia Militar.



Dentro dos circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), equipes da Escola Pública de Trânsito do Detran farão o trabalho de conscientização junto aos foliões pipoca e dos camarotes, com a simulação do teste do bafômetro e a orientação sobre medidas que podem evitar acidentes.



No posto central de Ondina, o Detran vai oferecer os serviços de segunda via da habilitação e do documento do veículo, além da liberação de veículos removidos das vias por irregularidades. Na Barra e no Campo Grande, vão funcionar os postos de fiscalização das condições de segurança dos trios elétricos e carros de apoio que irão entrar na avenida, com o teste de alcoolemia.



Apoio aos catadores



A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) vai realizar operação 'Carolina de Jesus: o Trabalho Decente Preserva o Meio Ambiente', de apoio à coleta seletiva de resíduos sólidos gerados durante o período carnavalesco, através do fortalecimento das Redes de Cooperativas de Catadores. A ação tem como alvos diretos cerca de 1,5 mil catadores avulsos. Serão montadas cinco centrais de coleta: duas no Campo Grande, duas na Barra/Ondina e uma no Nordeste de Amaralina. A escolha do nome da operação é uma homenagem a Carolina de Jesus, mulher negra, escritora, ex-catadora de resíduos sólidos.



A Setre fará a distribuição de kit de proteção individual com fardamento, protetor auricular, transporte e bolsa catador. Na ação 'Cabeçorra', um artista de rua vai rodar pelos circuitos, com cabeçorra feita em jornal, para sensibilizar foliões sobre o trabalho realizado pelos catadores durante a festa.



Ouvidoria



Durante o Carnaval, a Central de Atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) funcionará em esquema de plantão de sexta (9) a terça-feira (13), das 12h às 18h. O cidadão poderá entrar em contato com a OGE através do telefone 0800-284-0011 e pelo site da Ouvidoria. O atendimento presencial será realizado no Observatório do Carnaval, instalado na sede do Procon, na Avenida Carlos Gomes, das 12h às 20h. O cidadão poderá fazer solicitações, sugestões, elogios, reclamações e denúncias referentes aos serviços públicos oferecidos pelo Estado.



A OGE estará atuando ainda em parceria com SJDHDS para atender denúncias de crimes contra a população LGBT, na Casa da Diversidade, situada no Pelourinho, das 12h às 20h.



Sobre a Revolta dos Búzios



Também conhecida como Revolta dos Alfaiates e Conjuração Baiana, a Revolta dos Búzios foi um dos movimentos mais importantes do Brasil em busca da independência de Portugal, liberdade dos escravos e igualdade racial e social. O movimento eclodiu em 1798. A designação Revolta dos Búzios foi atribuída porque alguns revoltosos usavam um búzio (concha de molusco em forma de espiral) preso a uma pulseira, para facilitar a identificação entre si.



Os quatro líderes negros da revolta - João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga - foram mortos no dia 8 de novembro de 1799. Hoje, seus bustos estão na Praça da Piedade, lugar onde foram enforcados e esquartejados. Em dezembro de 2015, o governador Rui Costa hasteou na praça uma bandeira em homenagem aos mártires da revolta.



