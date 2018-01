“É festa no Rio Grande. É festa nas águas”

Este ano a tradicional festa do 02 de Fevereiro, que homenageia os orixás Oxum e Iemanjá, comemora 40 anos em Barreiras. Mantendo o formato de três dias de festejos, a Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé e os 22 terreiros contam com o apoio da Prefeitura de Barreiras através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para realizar as homenagens e comemorações as rainhas das águas.A solenidade de abertura aconteceu na noite de ontem, 29, no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho. Os representantes dos terreiros compareceram, trazendo uma mensagem de paz e respeito às religiões de matriz africana, com muita musicalidade e dança afoxé. Na mesa de abertura, o presidente da ABUC Simão Vilas Boas, a vice-prefeita Karlúcia Macêdo que representou o prefeito Zito Barbosa, a secretária de educação Cátia Alencar, a diretora de cultura Emília Moreno e o pedagogo da UFOB, prof. Ari Fernandes, acompanharam as homenagens a Mãe de Santo, Duduzinha, que comemorou 70 anos de vida e dedicação à umbanda em Barreiras.Na oportunidade o presidente da ABUC, Simão Vilas Boas destacou a importância da união dos Povos de Santo na superação da intolerância religiosa, que influencia os jovens a terem receio e vergonha de assumir sua religião. O umbandista também citou a preocupação dos terreiros com o meio ambiente, e a expressividade da Festa de Oxum e Iemanjá em Barreiras, levando centenas de pessoas ao Cais.“Precisamos dessa união de todos os povos e religiões. Teremos uma festa linda, as pessoas poderão trazer suas oferendas aos orixás, receberem o banho de pipoca e perfume, e formular seus pedidos de bênçãos. Agradecemos o apoio de toda organização, com a certeza que dia a dia venceremos os obstáculos da intolerância e nos orgulharemos cada vez mais de sermos filhos de santo”, afirmou Simão.O acadêmico de história da UFOB e vice-presidente da ABUC, Wiliam Diemes, falou sobre a importância dos cultos afro religiosos e a visibilidade dos festejos de Oxum e Iemanjá no Cais do Rio Grande. Segundo dados levantados pela associação, o número de adeptos teve um significativo aumento com a divulgação do trabalho dos terreiros de umbanda e candomblé.Durante o evento também se apresentaram as filhas de santo da Tenda Espírita Encanto da Fé com a dança de afoxé e a filha de santo Shayana que tocou cantigas de orixás e músicas de axé. Logo após, também foi realizado o sorteio do estandarte de 2019 que estará sob a responsabilidade do Pai de Santo Givaldo.A vice-prefeita Karlúcia Macêdo destacou a importância da contribuição cultural trazida pelas religiões de matriz africana e ressaltou que a Administração Municipal dispensa tratamento igualitário e inclusivo a todos as manifestações religiosas.“Registro aqui o respeito que devemos nutrir por todas as religiões, como forma de superar os preconceitos e promover a paz. Nosso governo apoia este evento, como tem apoiado as demais festas religiosas vivenciadas em nosso município, e assim, parabenizo todos os envolvidos nas festividades de Oxum e Iemanjá e desejo aos Povos de Santo, uma festa de alegria e que tenha o aroma dos perfumes e a leveza das águas”, disse a vice-prefeita Karlúcia Macêdo.Na quinta-feira, 01 de fevereiro as 19h, será realizado uma mesa redonda com o tema “Nas Águas da resistência, na luta contra a intolerância”, no Centro Cultural Rivelino de Carvalho. Os palestrantes Prof. Dr. Zózimo Antônio Passos Trabuco (UFOB) e o prof. Dr. Gildeci Oliveira Leite (UNEB) estarão mediando com os terreiros e participantes, os assuntos relacionados à luta e preconceitos afro religiosos no Brasil.Sexta-feira, 02 de Fevereiro, data oficial da festa de Iemanjá e Oxum, uma alvorada despertará Barreiras, às 5 horas, saindo em carreata da Tenda Espírita Encontro da Fé pelas principais ruas da cidade até o Cais. O estandarte de Iemanjá será levado a alguns terreiros. À tarde, a partir das 18 horas começa o cortejo fluvial com as imagens dos orixás pelo Rio Grande.Esse ano pela primeira vez nesses 40 anos de festa, a Banda Municipal 26 de maio vai acompanhar cortejo terrestre com músicas de axé e afoxé, e na chegada dos cortejos terrestre e fluvial na rampa do Cais, a banda fará a execução do Hino da Umbanda.O evento será finalizado com uma grande roda (xirê), onde pais e mães de santo abençoarão os participantes.Dircom Prefeitura de Barreiras