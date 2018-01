Os destinos de Lula e do Brasil



"Todo mundo opina sobre o futuro de Lula, sem aliar o tema ao futuro do Brasil. Não há futuro do Brasil sem Lula – esta é a verdade maior", escreve o colunista Emir Sader; "Lula conquistou o coração e a mente dos brasileiros pelo líder popular que foi, pelo governante que passou a ser e pelo líder politico que é. Ninguém ocupa o lugar dele no coração do povo brasileiro", afirma o colunista Emir Sader