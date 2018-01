NYT: no Judiciário brasileiro, vale tudo para tirar Lula da eleição

Jornal New York Times desta sexta-feira, 26, traz artigo do pesquisador Hernán Gómez Bruera com duras críticas à decisão do TRF-4 que confirmou a condenação do ex-presidente Lula; segundo ele, os juízes brasileiros deram carta branca a um "conjunto de perigosas práticas legais que criam um estado de exceção típico dos regimes autoritários"; "Parece que, no poder judicial brasileiro, vale tudo em um julgamento anticorrupção: de romper as regras de um processo criminal, inventar figuras legais inexistentes ou manipular mecanismos de detenção preventiva", afirma