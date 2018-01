Delator de Lula ganha benefício à margem da lei

Personagem central da condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex, o ex-presidente da OAS José Adelmário Pinheiro Filho, conhecido com "Léo Pinheiro", teve sua pena reduzida mesmo sem assinar um acordo de delação premiada com a Lava Jato; benefício concedido à margem da lei deve garantir que Pinheiro deixe a prisão nas próximas semanas; redução da pena do delator em dois terços (a máxima prevista na lei) foi decidida pelo TRF-4, o mesmo que condenou Lula