Apreensão de passaporte de Lula gera vexame internacional para o Brasil, diz PT

O PT criticou a determinação do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal que ordenou a apreensão do passaporte Lula, proibindo sua saída do Brasil; por meio de nota, o PT disse que "o sr. Ricardo Leite (...) intrometeu-se no assunto de forma descabida, extemporânea e injustificável. Cerceou o direito de ir e vir de Lula a poucas horas do embarque, provocando mais um constrangimento internacional para o nosso país, "Não é a primeira vez que o sr. Ricardo Leite adota decisões descabeladas que lhe rendem holofotes mas envergonham o Judiciário", diz a nota