Produção de vacina contra febre amarela deve dobrar no país

77 ANOS DA FAB NOS CÉUS DO BRASIL A Força Aérea Brasileira (FAB) completou, no último dia 20 de janeiro do corrente ano, 77 anos de fundação. Sua criação deu-se com o então Ministério da Aeronáutica - atual Comando da Aeronáutica (COMAER)-, tendo como função controlar, defender e manter a integridade territorial do... Lula fora da eleição, perto da prisão... De nada adiantaram a acidez e o tom ameaçador do ex-presidente Lula e de seus seguidores. Os desembargadores do Tribunal Federal de Recursos de Porto Alegre (TFR-4), além de confirmar a sua condenação pelo juiz Sérgio Moro ainda ampliaram a pena de 9 e meio para... Que Brasil você quer para o futuro? Preliminarmente quero o louvar a Rede Globo de Televisão pela feliz iniciativa de questionar milhares dos seus telespectadores, sobre o destino deste país em fase de putrefação, país dos desempregados e dos aproveitadores que lucram com o desemprego dos seus... Eleições: economia em alerta O ano de 2017 foi de estabilização da economia, com o controle da inflação e a redução significativa de juros. As equipes lideradas por Henrique Meirelles (Ministro da Fazenda) e Ilan Goldfajn (Presidente do Banco Central) iniciaram a recuperação do mercado de crédito e o... AFRONTA À CULTURA Chegando um novo Big Brother Brasil. Só o fato de haver uma nova edição dessa coisa sofrível que chamam de reality show, já é um retrocesso. São mais de dez edições, atestando que, realmente, uma boa parte dos brasileiros faz questão de se revelar um povo subdesenvolvido,...