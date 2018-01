Defesa de Lula pode recorrer de decisão do TRF4 que manteve condenação

Que Brasil você quer para o futuro? Preliminarmente quero o louvar a Rede Globo de Televisão pela feliz iniciativa de questionar milhares dos seus telespectadores, sobre o destino deste país em fase de putrefação, país dos desempregados e dos aproveitadores que lucram com o desemprego dos seus... Preliminarmente quero o louvar a Rede Globo de Televisão pela feliz iniciativa de questionar milhares dos seus telespectadores, sobre o destino deste país em fase de putrefação, país dos desempregados e dos aproveitadores que lucram com o desemprego dos seus... Eleições: economia em alerta O ano de 2017 foi de estabilização da economia, com o controle da inflação e a redução significativa de juros. As equipes lideradas por Henrique Meirelles (Ministro da Fazenda) e Ilan Goldfajn (Presidente do Banco Central) iniciaram a recuperação do mercado de crédito e o... O ano de 2017 foi de estabilização da economia, com o controle da inflação e a redução significativa de juros. As equipes lideradas por Henrique Meirelles (Ministro da Fazenda) e Ilan Goldfajn (Presidente do Banco Central) iniciaram a recuperação do mercado de crédito e o... AFRONTA À CULTURA Chegando um novo Big Brother Brasil. Só o fato de haver uma nova edição dessa coisa sofrível que chamam de reality show, já é um retrocesso. São mais de dez edições, atestando que, realmente, uma boa parte dos brasileiros faz questão de se revelar um povo subdesenvolvido,... Chegando um novo Big Brother Brasil. Só o fato de haver uma nova edição dessa coisa sofrível que chamam de reality show, já é um retrocesso. São mais de dez edições, atestando que, realmente, uma boa parte dos brasileiros faz questão de se revelar um povo subdesenvolvido,... Intolerância e religião? Onde está a razão? Recentemente, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA) declarou que “quer odiar a religião, pois ela merece”. Lamentável. A justificativa é simples: Os religiosos são cheios de preconceitos. Cuidado com religião! Esse é o refrão de grande parte da sociedade “iluminada e secular”. Faz sentido essa discriminação? O preconceito que vê “a religião” como artigo de perfumaria não tem mais lugar. Fé não é “esquisitice” de... O fim das estatais O advogado Ariel René Dotti, contratado pela Petrobras como assistente de acusação no julgamento do ex-presidente Lula, em Porto Alegre, defenderá o fim da nomeação política dos diretores de empresas estatais, entre elas a petrolífera vitimada pelos esquemas criminosos apurados... O advogado Ariel René Dotti, contratado pela Petrobras como assistente de acusação no julgamento do ex-presidente Lula, em Porto Alegre, defenderá o fim da nomeação política dos diretores de empresas estatais, entre elas a petrolífera vitimada pelos esquemas criminosos apurados... Mais Artigos