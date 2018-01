FASB oferece nova oportunidade para ingressar em um curso de nível superior

Os interessados podem cursar um dos nove cursos com vagas disponíveis utilizando a nota do Enem ou, ainda, por meio do Vestibular Simplificado, com provas agendadas







Estão abertas na Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB) as inscrições para o Vestibular Simplificado de Vagas Remanescentes 2018. Quem ainda não conquistou a sua vaga na faculdade, tem a chance de se programar e escolher quatro datas para a realização das provas agendadas de redação: dias 27/de janeiro às 14h, 07 de fevereiro às 19h, 21 de fevereiro às 19h e 24 de fevereiro, às 14h. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas pelo site www.fasb.edu.br/vestibular ou no setor de protocolo de FASB, pelo valor promocional de R$ 20,00.São oferecidas vagas em nove cursos de nível superior da instituição: Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito matutino, Direito noturno, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação (GTI). Ao se matricular, o ingressante pode contar com bolsas de incentivo como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa Universidade para Todos (Prouni).Além do vestibular agendado, outra forma de ingressar em um dos cursos da FASB é utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste caso, as inscrições do processo seletivo são gratuitas. Em posse do score das notas impresso, o candidato deve procurar a secretaria acadêmica da FASB com os documentos necessários para a matrícula. A FASB oferece descontos especiais, de acordo com a média obtida no Enem.”, explica o coordenador da Comissão Permanente de Vestibular, Marcos Fenato. O edital completo está disponível no site da FASB.- Com 18 anos de atuação, a FASB vem confirmando o seu posto de maior instituição de ensino superior privado do oeste da Bahia. Incluindo o recente curso de Medicina, a instituição conta atualmente com 12 cursos de nível superior em funcionamento. Considerada a maior faculdade privada do oeste da Bahia, a FASB é reconhecida pela excelente infraestrutura com salas climatizadas, laboratórios com equipamentos modernos, qualidade do ensino, e uma política pedagógica voltada a ação prática e para a “sustentabilidade coletiva”.Seus cursos são anualmente listados na publicação Guia do Estudante, da Editora Abril, e já atingiu a marca de 4 mil graduados.Ascom FASB