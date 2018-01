‘Não tem jeito de consertar este país se o povo não estiver inserido na economia’



Líder absoluto nas pesquisas e considerado o melhor presidente da história do País, segundo dados oficias, o ex-- presidente Lula afirmou que "se o PT quiser" será candidato à Presidência da República, "aconteça o que acontecer"; "Eu quero provar pra eles que não tem jeito de consertar este país se o povo trabalhador, o povo pobre, não estiver inserido na economia", disse ele, em evento no bairro da Liberdade, região central de São Paulo