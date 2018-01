‘Brasil parecia ter chegado ao futuro com Lula, mas virou República das Bananas’

Ao DCM, a jornalista Maria Alencar, chefe da redação brasileira da Rádio França Internacional (RFI), conta que sempre ouviu dos franceses que o Brasil seria o país do futuro, que teria chegado com o governo Lula, brilho que seria apagado de vez com o golpe; ao comentar sobre as notícias do Brasil no país europeu, ela, há 35 anos no Brasil, diz que, "no Les Echos, um jornal econômico, fala-se em uma melhora da economia, mas isso "não cria nenhum interesse pela figura do Michel Temer, que é um mero desconhecido. As pessoas não buscam entrevistas com o Michel Temer aqui na Francesa"