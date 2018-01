Governador anuncia nova turma para o Programa Partiu Estágio



Foto: Manu Dias/GOVBA Foto: Manu Dias/GOVBA

- Comprovante de residência

- Original e cópia da Carteira de Identidade

- Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF

- Original e cópia de carteira de identidade do representante legal ou do termo de guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso

- Declaração da instituição de ensino informando o semestre letivo, o turno de estudo, o curso de formação e sua natureza presencial e a conclusão de, no mínimo, 50% do curso

- Comprovante de matrícula e frequência na instituição de ensino

- Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público

- Original e cópia do título de eleitor, se for o caso

- Original e cópia do certificado de reservista, se for o caso

- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS

- Comprovação de inscrição no CadÚnico, se for o caso

- Histórico escolar do Ensino Médio

- Declaração da escola em que cursou o ensino médio, como bolsista integral, se for o caso

- E-mail convocatório emitido pelo sistema

Será publicada nesta quinta-feira (18), a partir das 14h, no site da Secretaria da Administração do Estado (www.saeb.ba.gov.br), mais uma convocação para universitários inscritos no Programa Partiu Estágio. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa durante o #PapoCorreria, transmitido ao vivo pelas redes sociais (goo.gl/ZwJXQX)."A seleção foi feita com base nas inscrições já realizadas pela internet", afirmou Rui. A lista contará com 305 estudantes, que deverão se apresentar ao órgão ou entidade em que irão estagiar em até dez dias úteis: o prazo para apresentação termina no dia 31 de janeiro. O governador acrescentou que "em breve, vamos publicar e abrir novas inscrições para 2018. As novas vagas serão anunciadas nos próximos programas do #PapoCorreria”.Os 305 estudantes convocados serão comunicados por e-mail, o mesmo cadastrado no ato da inscrição. O prazo para comparecimento no local de estágio se inicia no dia do recebimento deste e-mail. Desde o lançamento do programa, em abril do ano passado, já foram lançados dois editais e contratados 4.399 jovens para cumprirem estágio no serviço público.Para assegurar o estágio no Governo do Estado, é necessário que o universitário apresente toda a documentação exigida, dentro do prazo estipulado. De acordo com o edital do programa, aquele que não apresentar os documentos ou não comparecer ao órgão ou entidade, perderá a vaga de estágio. O contrato dos jovens selecionados tem duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação.As atividades que serão desenvolvidas estarão previstas no Plano de Estágio, documento que será assinado pelo estudante, pela instituição de ensino superior e pelo órgão contratante no ato da contratação, juntamente com o Termo de Compromisso de Estágio. A carga horária de atividade é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Durante a vigência do estágio, o estudante terá direito a bolsa mensal, auxílio-transporte e recesso remunerado proporcional.Mais de 43,5 mil universitários se candidataram aos dois editais lançados pelo Partiu Estágio em 2017. O primeiro, publicado em abril, alcançou 20.108 inscritos e o segundo, veiculado em agosto, registrou 23.405 interessados. No primeiro edital, foram realizadas 1.947 contratações, divididas em quatro convocações. Até o momento, o segundo edital já contratou 2.452 estagiários, distribuídos entre três convocações. O chamamento desta quinta-feira (18) é o quarto.Gerido pela Saeb, o programa é uma iniciativa da administração estadual baiana que garante acesso a oportunidades de formação em sua área de graduação a jovens universitários que ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. É prioritário para estudantes inscritos no CadÚnico e para aqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.Podem participar universitários regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas com sede na Bahia. É necessário ainda que o universitário tenha idade mínima de 16 anos e que tenha cumprido pelo menos 50% do seu curso de formação.Secom Governo da Bahia