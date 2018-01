BARREIRAS SE PREPARA A VOLTAR DO MAIOR CARNAVAL DO INTERIOR DA BAHIA Editoria 17/01/2018 as 19:41 hEditoria Imprimir

O BARREIRAS FOLIA 2018 PROMETE FAZER O CHÃO TREMER NOS TRÊS CIRCUITOS QUE COMPÕEM O QUE JÁ FOI O MELHOR CARNAVAL DO INTERIOR BAIANO



No último dia 16/10, no Cais & Porto, Centro Histórico, foi lançada oficialmente a programação do Barreiras Folia 2018. Uma grade de atrações vasta foi anunciada, no intuito de atender a todos os gostos musicais.



Também foi declarada a volta do Circuito Rio de Ondas, no balneário Três Bocas e a criação dos troféus Agnaldo Pereira e Lélia Rocha, que irão agraciar os destaques da folia. O prefeito assinou também o convênio com a TV Oeste, relativo à realização do Projeto Por do Sol; evento que, tradicionalmente, abre as portas do verão em nossa cidade. Como se não bastasse, foi lançado um guia contendo todas as informações necessárias aos turistas, indicando trilhas, roteiros, atrações, arte, cultura e pontos pitorescos locais e regionais. Acha-se facilmente tal guia, basta procura-lo em hotéis, restaurantes, Palácio das Artes, Centro Cultural e postos de informações da prefeitura.





Depois de dois anos sem que fosse realizado, nosso carnaval, que sempre atraiu turistas de cidades e estados vizinhos, caiu um pouco no descrédito. Mas, agora, com o empenho da atual administração, podemos ter a esperança de retomarmos este título, tão importante para a nossa economia. Com a vinda dos visitantes, aumenta o movimento na rede hoteleira, bares, restaurantes, clubes e balneários públicos. E belezas nós temos de sobra para encantar a quem vier a Barreiras neste período carnavalesco. E quem reforça essa ideia, é o Gerente do Sebrae, Emerson Cardoso, que esclarece sobre o convênio firmado entre aquele órgão, a Prefeitura e outros órgãos e entidades: “para o carnaval deste ano, por exemplo, numa união de forças, achamos oportuno oferecermos um curso de manipulação de alimentos aos trabalhadores do setor, tão necessitados deste tipo de experiência para melhor ainda atender não só ao nativo, mas também ao turista, fazendo com que ele volte a traga mais pessoas consigo. Por que, se ele for mal atendido num determinado estabelecimento, ele não irá falar mal daquela empresa, falará mal da cidade no geral”, observou com toda a razão. Emerson continua enfatizando a importância do trabalho em equipe e revela que “cumprimento a persistência e a garra desses empresários, desses empreendedores que, durante todos esses anos, com todas as dificuldades, persistiram, continuaram e conseguiram se manter e chegar juntos para fazermos o melhor carnaval do interior do estado. Por todos esses percalços é que parabenizo os empresários dos blocos, que não fecharam suas empresas e continuam e continuarão acreditando no empreendedorismo em nossa cidade. Vocês são os verdadeiros heróis da resistência”, brincou, finalizando.



Realmente um evento desta magnitude não tem como não aquecer o comércio como um todo. Vários são os setores que aumentam seu faturamento num período de festa prolongado como este. Quem nos garante isso é o atual Presidente da CDL/Barreiras, Carlos Henrique Costa Junior, “depois do agronegócio, o comércio é o maior gerador de renda em nosso município. Por isso, parabenizo aos empreendedores que acreditaram nos nossos grandes eventos, do ano passado, como o São João, o Festival Primavera e, agora, o Barreiras Folia 2018. Depois da iluminação natalina, instalada em toda a cidade, gerando um aumento no faturamento das empresas locais, o carnaval, muito cobrado por barreirenses e turistas, volta, após dois anos, a fazer com que o comerciante renove seus estoques, se preparando para atender, da melhor maneira possível, não só aos barreirenses, como a esses clientes transeuntes, também no intuito de que eles retornem, trazendo mais pessoas, no próximo ano. É isso que faz Barreiras possuir o melhor carnaval do interior da Bahia”, concluiu.



Vale lembrar que, há dois anos (2016), quando ainda da administração Antônio Henrique, não foi realizado o carnaval em nossa cidade. No ano seguinte (2017), segundo a atual administração, além dos problemas com aquele fatídico temporal, ocorrido anteriormente à folia, ainda havia restrições por parte da Prefeitura, oriundas de gestões anteriores e que impossibilitariam a tal realização do evento. Sobre questões dessa natureza, a vice-prefeita, Karlucia Macêdo, observou que “desde o início, o nosso governo sempre trabalhou em cima de planejamento, para que o prefeito possa aplicar, de forma correta, os recursos do município. Fazemos uma política voltada aos interesses do povo, de uma forma diferenciada, sem olhar para partidos ou grupos políticos. Por isso que, depois desses dois anos, vamos realmente fazer o maior carnaval do interior da Bahia e reafirmar Barreiras como a verdadeira Capital do Oeste”, desabafou. Karlucia, que ainda lembra sobre o retorno do Circuito Rio de Ondas ao carnaval local; disse: “resgatamos o Circuito Rio de Ondas, no balneário Três Bocas, onde estarão se apresentando duas atrações diariamente (sábado e domingo), para atender à população que não possui chácara ou não frequenta clubes. Carnaval é democracia, o dono da festa é o povo; daí a necessidade de termos investido em locais de grande movimento”, finalizou.



Esta democratização dos espaços e dos estilos musicais está prometendo ser uma marca do Barreiras Folia 2018 e parece ter sucesso garantido. Ainda mais que, devido à ausência da folia nos últimos dois anos e de a atual administração ter investido pesado, tanto na estrutura, quanto na grade de atrações, vai contar ainda com a sorte de que, em Correntina, este ano, não vai haver carnaval. Implica dizer que o fluxo de turistas que, teoricamente iria para a cidade vizinha, provavelmente esteja desembarcando aqui, pelo menos uma boa parte dele. É o que se espera. Prefeito de sorte, esse Zito! Vai ver que foi pensando nisso que ele foi logo mandando assim: “no início da nossa gestão, tínhamos o enorme desafio de realizarmos um grande carnaval, mas, como todos sabem, ficamos sem condições de realiza-lo. Assim, convocamos todas as partes envolvidas e anunciamos a não realização do evento. A partir daquele momento, já começamos a idealizar o carnaval deste ano. Pelo menos tivemos tempo hábil para planejarmos o de 2018; tanto que, há seis meses, já anunciávamos a grade de atrações e, ainda fomos além; criamos os troféus Agnaldo Pereira, o qual premiará o destaque daquele Circuito e o Lélia Rocha, que agraciará ao personagem que se destacar no Circuito Zé de Hermes, no Centro Histórico. Em agradecimento aos nossos parceiros, gostaríamos de destacar a cervejaria Devassa, que nos tem dado o maior apoio na realização deste que é, sem sombra de dúvida, o maior e melhor carnaval do interior da Bahia, de todos os tempos, podendo nós dizermos que, com as devidas proporções, podemos concorrer com o de Salvador. Por isso mesmo, devemos tratar tanto os barreirenses, quanto e principalmente os turistas com o máximo de hospitalidade, respeito e alegria para que ele curta, goste e retorne trazendo mais pessoas agregadamente, no próximo ano. Agindo assim, fomentaremos o crescimento do comércio em geral, especialmente nos setores envolvidos diretamente com a folia. E viva o Barreiras Folia 2018, com muita paz, alegria e muita folia!”, concluiu o prefeito.



A questão da segurança também foi detalhadamente pensada e estrategicamente montada de forma a abranger todos os circuitos de forma intensiva e ostensiva, coibindo ações de baderneiros e vândalos, inclusive com uso de tecnologia. Também nossas rodovias e vias de acesso à zona urbana serão monitoradas pelas Policias Rodoviárias Estadual e Federal, além da Cootrans, no perímetro urbano. Tanto a Militar, quanto a Rodoviária Federal, receberão reforços de municípios vizinhos, garantindo uma festa com um mínimo de violência no trânsito e na folia. Atenção condutores! A Lei Seca continua em pleno vigor! Não vacile! Se beber, não dirija!



Vale lembrar também que o tráfego de veículos será desviado no entorno dos circuitos, tanto no sentido Brasília, quanto no de Salvador. Balcões de informação estarão auxiliando aos visitantes na mobilidade e dando dicas de roteiros turísticos, em diversos pontos estratégicos da cidade.



Agora é ficarmos na contagem regressiva para iniciar o reinado de Momo e sua corte. Falta pouco! Brincar com alegria, harmonia, parcimônia, respeito, muita paz e amor. É só isso que basta para podermos bater forte no peito e turrar dizendo bem alto: Eu sou da paz. Eu brinquei muito no Barreiras Folia 2018. Ano que vem, estaremos de volta. Nos aguardem! É assim que queremos que os visitantes saiam falando sobre a nossa cidade, pois, somente dessa forma é que seremos, de fato, a Capital do Oeste. #SouMaisBarreiras.



Confira a programação completa do Barreiras Folia 2018



O lançamento oficial do Barreiras Folia 2018 tornou público a grande mistura de ritmos que tomará conta dos três circuitos de carnaval. A programação completa dos circuitos Zé de Hermes, Aguinaldo Pereira e Rio de Ondas foi apresentada na manhã da última terça-feira (16).



Na quinta-feira, 08 de fevereiro, a Praça Landulfo Alves será dominada pela corte momesca, que será escolhida a partir das 20:00 horas, em um concurso aberto ao público. Na sexta-feira, 09, a abertura oficial do Barreiras Folia será feita nesse mesmo local às 18:00 horas. Às 21:00 horas, Armandinho sobe ao palco do Circuito Zé de Hermes.



Já no Circuito Aguinaldo Pereira, a primeira atração desce a avenida a partir das 21h30 e a festa segue até as 2:00 horas, na sexta-feira, 09. Quem optar pela folia à beira do Rio de Ondas, poderá conferir as apresentações a partir de sábado, 10, às 12h30.



Saiba Mais:



Circuito Aguinaldo Pereira:





CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIAR CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIAR

Circuito Zé de Hermes:





Circuito Rio de Ondas:





Por Demetrius Macêdo

Repórter Interbairros No último dia 16/10, no Cais & Porto, Centro Histórico, foi lançada oficialmente a programação do Barreiras Folia 2018. Uma grade de atrações vasta foi anunciada, no intuito de atender a todos os gostos musicais.Também foi declarada a volta do Circuito Rio de Ondas, no balneário Três Bocas e a criação dos troféus Agnaldo Pereira e Lélia Rocha, que irão agraciar os destaques da folia. O prefeito assinou também o convênio com a TV Oeste, relativo à realização do Projeto Por do Sol; evento que, tradicionalmente, abre as portas do verão em nossa cidade. Como se não bastasse, foi lançado um guia contendo todas as informações necessárias aos turistas, indicando trilhas, roteiros, atrações, arte, cultura e pontos pitorescos locais e regionais. Acha-se facilmente tal guia, basta procura-lo em hotéis, restaurantes, Palácio das Artes, Centro Cultural e postos de informações da prefeitura.Depois de dois anos sem que fosse realizado, nosso carnaval, que sempre atraiu turistas de cidades e estados vizinhos, caiu um pouco no descrédito. Mas, agora, com o empenho da atual administração, podemos ter a esperança de retomarmos este título, tão importante para a nossa economia. Com a vinda dos visitantes, aumenta o movimento na rede hoteleira, bares, restaurantes, clubes e balneários públicos. E belezas nós temos de sobra para encantar a quem vier a Barreiras neste período carnavalesco. E quem reforça essa ideia, é o Gerente do Sebrae, Emerson Cardoso, que esclarece sobre o convênio firmado entre aquele órgão, a Prefeitura e outros órgãos e entidades: “”, observou com toda a razão. Emerson continua enfatizando a importância do trabalho em equipe e revela que “”, brincou, finalizando.Realmente um evento desta magnitude não tem como não aquecer o comércio como um todo. Vários são os setores que aumentam seu faturamento num período de festa prolongado como este. Quem nos garante isso é o atual Presidente da CDL/Barreiras, Carlos Henrique Costa Junior, “”, concluiu.Vale lembrar que, há dois anos (2016), quando ainda da administração Antônio Henrique, não foi realizado o carnaval em nossa cidade. No ano seguinte (2017), segundo a atual administração, além dos problemas com aquele fatídico temporal, ocorrido anteriormente à folia, ainda havia restrições por parte da Prefeitura, oriundas de gestões anteriores e que impossibilitariam a tal realização do evento. Sobre questões dessa natureza, a vice-prefeita, Karlucia Macêdo, observou que “”, desabafou. Karlucia, que ainda lembra sobre o retorno do Circuito Rio de Ondas ao carnaval local; disse: “”, finalizou.Esta democratização dos espaços e dos estilos musicais está prometendo ser uma marca do Barreiras Folia 2018 e parece ter sucesso garantido. Ainda mais que, devido à ausência da folia nos últimos dois anos e de a atual administração ter investido pesado, tanto na estrutura, quanto na grade de atrações, vai contar ainda com a sorte de que, em Correntina, este ano, não vai haver carnaval. Implica dizer que o fluxo de turistas que, teoricamente iria para a cidade vizinha, provavelmente esteja desembarcando aqui, pelo menos uma boa parte dele. É o que se espera. Prefeito de sorte, esse Zito! Vai ver que foi pensando nisso que ele foi logo mandando assim: “”, concluiu o prefeito.A questão da segurança também foi detalhadamente pensada e estrategicamente montada de forma a abranger todos os circuitos de forma intensiva e ostensiva, coibindo ações de baderneiros e vândalos, inclusive com uso de tecnologia. Também nossas rodovias e vias de acesso à zona urbana serão monitoradas pelas Policias Rodoviárias Estadual e Federal, além da Cootrans, no perímetro urbano. Tanto a Militar, quanto a Rodoviária Federal, receberão reforços de municípios vizinhos, garantindo uma festa com um mínimo de violência no trânsito e na folia. Atenção condutores! A Lei Seca continua em pleno vigor!Vale lembrar também que o tráfego de veículos será desviado no entorno dos circuitos, tanto no sentido Brasília, quanto no de Salvador. Balcões de informação estarão auxiliando aos visitantes na mobilidade e dando dicas de roteiros turísticos, em diversos pontos estratégicos da cidade.Agora é ficarmos na contagem regressiva para iniciar o reinado de Momo e sua corte. Falta pouco! Brincar com alegria, harmonia, parcimônia, respeito, muita paz e amor. É só isso que basta para podermos bater forte no peito e turrar dizendo bem alto: Eu sou da paz. Eu brinquei muito no Barreiras Folia 2018. Ano que vem, estaremos de volta.É assim que queremos que os visitantes saiam falando sobre a nossa cidade, pois, somente dessa forma é que seremos, de fato, a Capital do Oeste.O lançamento oficial do Barreiras Folia 2018 tornou público a grande mistura de ritmos que tomará conta dos três circuitos de carnaval. A programação completa dos circuitos Zé de Hermes, Aguinaldo Pereira e Rio de Ondas foi apresentada na manhã da última terça-feira (16).Na quinta-feira, 08 de fevereiro, a Praça Landulfo Alves será dominada pela corte momesca, que será escolhida a partir das 20:00 horas, em um concurso aberto ao público. Na sexta-feira, 09, a abertura oficial do Barreiras Folia será feita nesse mesmo local às 18:00 horas. Às 21:00 horas, Armandinho sobe ao palco do Circuito Zé de Hermes.Já no Circuito Aguinaldo Pereira, a primeira atração desce a avenida a partir das 21h30 e a festa segue até as 2:00 horas, na sexta-feira, 09. Quem optar pela folia à beira do Rio de Ondas, poderá conferir as apresentações a partir de sábado, 10, às 12h30.Saiba Mais:Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros

Comente via Facebook Mais Notícias BARREIRAS SE PREPARA A VOLTAR DO MAIOR CARNAVAL DO INTERIOR DA BAHIA Levantamento aponta boas perspectivas para a safra 2017-18 no oeste da Bahia Barreiras terá uma Central Integrada de Regulação Coroa de flores: como homenagear um ente querido? MPF convoca estagiários para sete unidades na Bahia Filósofos concluem que Moro foi falacioso ao condenar Lula Justiça nega novo pedido da defesa de deputada, e posse continua suspensa Falta de recursos dificulta uso da internet na cultura, aponta pesquisa Cai percepção de piora da economia entre comerciantes CARNAVAL CULTURAL GANHA TAPETE NOVO EM 2018 0

1

2

3

4

5 Barreiras Folia 2018 Prefeitura de Barreiras