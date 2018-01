Filósofos concluem que Moro foi falacioso ao condenar Lula

Professores de diversas universidades divulgaram documento em apoio ao lançamento do livro 'Falácias de Moro - Análise Lógica da Sentença Condenatória de Luiz Inácio Lula da Silva', de autoria do filósofo Euclides Mance, que divide em dez as falácias das quais o juiz de primeira instância Sérgio Moro teria utilizado para condenar, sem provas, o ex-presidente Lula a 9,6 anos de reclusão, recebeu o apoio de um grupo de pensadores, filósofos e lógicos de diversas instituições do Brasil; documento também terá versões em francês e espanhol, além do português; livro está disponível gratuitamente para download

Abílio Rodrigues Filho

Doutor em Filosofia, UFMG

Professor de Lógica, Departamento de Filosofia, UFMG



Adolfo Gustavo Serra Seca Neto

Doutor em Ciência da Computação, USP

Professor Associado, Departamento Acadêmico de Informática, UTFPR



Alexandre Costa-Leite

Doutor em Filosofia, Université de Neuchâtel, Suíça

Professor de Lógica e Filosofia, UnB



Alexandre Noronha

Doutor em Filosofia, UFRGS

Professor Doutor, Departamento de Filosofia, UFPR



André Leclerc

Doutor em Filosofia, Universidade do Quebec, Canadá

Professor Associado, Departamento de Filosofia, UnB



Andréa Maria Altino de Campos Loparic

Doutora em Lógica e Filosofia da Ciência, UNICAMP

Professora Senior, Departamento de Filosofia, FFLCH-USP

Membro fundador do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência (CLE), UNICAMP



Arley Ramos Moreno

Doutor em Logica e Filosofia da Ciência, Université Aix-Provence, França

Professor Titular em Filosofia da Linguagem (Colaborador), UNICAMP

Membro do Centro de Lógica, Epistemologia e História de Ciência (CLE), UNICAMP



Bento Prado de Almeida Ferraz Neto

Doutor em Filosofia, USP

Professor Associado do Departamento de Filosofia, UFSCar



Cezar Mortari

Doutor em Filosofia – Área de Lógica, Eberhard-Karls-Universität, Alemanha

Professor Associado, Núcleo de Epistemologia e Lógica, e Departamento de Filosofia, UFSC

Presidente da Sociedade Brasileira de Lógica



Giovanni Queiroz

Doutor em Lógica e Filosofia da Ciência, UNICAMP

Professor Associado, Departamento de Filosofia, UFPB



Gisele Dalva Secco

Doutora em Filosofia, PUC-Rio

Professora Adjunta, Departamento de Filosofia, UFRGS



Hércules de Araujo Feitosa

Doutor em Lógica e Filosofia da Ciência, UNICAMP

Professor Doutor, Departamento de Matemática, FC-UNESP/Bauru



Iole de Freitas Druck

PhD em Lógica, Universidade de Montreal, Canadá

Professora Senior, Departamento de Matemática, IME-USP



Itala Maria Loffredo D'Ottaviano

Doutora em Matemática, UNICAMP

Professora Titular em Lógica e Fundamentos da Matemática (Colaborador), Departamento de Filosofia, IFCH-UNICAMP

Ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)

Membro fundador e ex-Diretora do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência (CLE), UNICAMP

Ex-Pró-Reitora de Pós-Graduação da UNICAMP



João Vergílio Gallerani Cuter

Doutor em Filosofia, USP

Professor Livre Docente, Departamento de Filosofia, FFLCH-USP



Juliana Bueno-Soler

Doutora em Filosofia-Área de Lógica, UNICAMP

Professora Doutora da Faculdade de Tecnologia, UNICAMP

Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)



Leandro Oliva Suguitani

Doutor em Filosofia-Área de Lógica, Unicamp

Professor Adjunto, Departamento de Matemática, UFBA



Luciano Vicente

Doutor em Filosofia, USP

Professor de Lógica e Filosofia Analítica, Departamento de Filosofia, UFJF



Luiz Carlos Pinheiro Dias Pereira

Doutor em Filosofia, Universidade de Estocolmo, Suécia

Professor Departamento de Filosofia, PUC-RIO

Professor Adjunto, Departamento de Filosofia, UERJ

Membro do Centro de Lógica, Epistemologia e História de Ciência (CLE), UNICAMP



Marcelo Esteban Coniglio

Doutor em Matemática, USP

Professor Titular em Lógica e Fundamentos da Matemática, Departamento de Filosofia, IFCH-UNICAMP

Ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)

Diretor do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência (CLE), UNICAMP



Matias Francisco Dias

Doutor em Filosofia, USP

Professor Titular (Colaborador), Departamento de Filosofia, UFPB



Ricardo Pereira Tassinari

Doutor em Filosofia-Área de Lógica, UNICAMP

Professor Livre-Docente em Lógica, Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência,

Departamento de Filosofia, UNESP/Marília



Tiago Falkenbach

Doutor em Filosofia, UFRGS

Professor Doutor de Lógica, Departamento de Filosofia, UFPR



Valéria de Paiva

Doutora em Matemática, Universidade de Cambridge, Inglaterra

Honorary Research Fellow, School of Computer Science, Universidade de Birmingham, Inglaterra



Wagner de Campos Sanz

Doutor em Filosofia–Área de Lógica, UNICAMP

Professor Doutor, Faculdade de Filosofia, UFG



Walter Alexandre Carnielli

Doutor em Matemática, UNICAMP

Professor Titular em Lógica e Fundamentos da Matemática, Departamento de Filosofia, IFCH-UNICAMP

Ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)

Ex-Diretor do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência (CLE), UNICAMP