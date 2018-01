DCM: por se basear em provas, juíza que decidiu que o triplex é da OAS não sairá no JN

Tão certo quanto, no Brasil, dois e dois são cinco, é batata que você não verá a juíza Luciana Corrêa Tôrres de Oliveira, da 2ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal, no Jornal Nacional", diz o jornalista Kiko Nogueira, no Diario do Centro do Mundo; "Primeiro, porque Luciana fez algo que joga por terra a narrativa da criminalização antecipada de Lula no caso do famoso triplex", diz; "Ela cumpriu a lei com provas e não convicções"