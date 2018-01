Como recuperar a senha do Enem 2017

1 - Acesse a Página do Participante;

2 - Digite o CPF, responda ao desafio das figuras e acesse o link “esqueci minha senha”;

3 - Na nova tela estará registrado o CPF e parte do e-mail cadastrado. Confira, responda ao desafio das figuras e clique em “enviar nova senha por email”;

4 - A nova senha será enviada para o e-mail cadastrado.

1 - Acesse a Página do Participante;

2 - Digite o CPF, responda ao desafio das figuras e acesse o link “esqueci minha senha”;

3 - Na nova tela estará registrado o CPF e parte do e-mail cadastrado. Caso não se lembre ou não tenha acesso ao e-mail, responda novamente ao desafio das figuras e clique em “não tenho acesso a este email”;

4 - Aparecerá uma nova tela com o CPF e caracteres de celular cadastrado na inscrição;

5 - Responda ao novo desafio das figuras e acesse o link “enviar nova senha por SMS”;

6 - A nova senha será enviada para o telefone cadastrado.



1 - Acesse a Página do Participante;

2 - Digite o CPF, responda ao desafio das figuras e clique em “esqueci minha senha”;

3 - Na nova tela estará registrado o CPF e parte do e-mail cadastrado. Caso não se lembre ou não tenha acesso ao e-mail, responda novamente ao desafio das figuras e clique em “não tenho esse a este email”;

4 - Aparecerá uma nova tela com o CPF e caracteres de celular cadastrado na inscrição. Caso não se lembre também do número do telefone, responda ao novo desafio das figuras e clique em “não tenho acesso a este telefone celular”;

5 - Uma vez que o candidato não se lembra da senha, do e-mail, nem do celular, será preciso alterar os dados de contato para envio de uma nova senha. Em uma nova tela, preencha os campos solicitados e responsa mais uma vez ao desafio das figuras. Em seguida, clique em “salvas novos dados de contato e enviar nova senha”;

6 - Aparecerá na tela a mensagem “dados confirmados com sucesso”. Uma notificação será enviada para o e-mail cadastrado na inscrição informando que foi feita uma mudança. A nova senha será encaminhada para o e-mail agora recentemente.