Eduardo Guimarães fala sobre a juíza que desafiou Moro



Juiz Sergio Moro



"Matéria do jornalista Mino Pedrosa publicada em primeira mão no site Quidnovi deu conta de decisão dessa magistrada que não apenas põe em xeque a decisão de Moro contra Lula no caso do 'tríplex' no Guarujá como, também, constitui uma crítica política a ele, mesmo que não tenha sido intencional – o que parece difícil", diz Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania; "Em despacho, a juíza da 2ª Vara do DF determinou a penhora do tríplex que Moro acusou Lula de ter recebido como propina" e "entendeu que o apartamento pertence à OAS"; assista ao vídeo abaixo