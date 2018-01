Congresso brasileiro é um dos mais caros do mundo. Veja os benefícios pagos a um parlamentar

Apesar de gastos, Congresso tem sido lembrado mais pelas confusões em que se metem os parlamentares do que pela eficiência e qualidade de sua produção legislativa.

Foto: Ana Luiza Sousa/Fotos Públicas

* Valor varia conforme o estado. O menor é pago aos representantes do DF, e o maior, aos de Roraima.



** Benefício pago ao parlamentar que não ocupa imóvel funcional ou próprio.



*** Valor pago no início e no fim do mandato de cada parlamentar, inclusive suplentes



**** Os deputados só são ressarcidos em serviços médicos que não puderem ser prestados no Departamento Médico (Demed) da Câmara, em Brasília.



***** Varia conforme o estado de origem do parlamentar. Os menores montantes são pagos aos senadores de Goiás e do DF. Os maiores, aos senadores do Amazonas.