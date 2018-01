Não se vai julgar um crime, mas uma candidatura

Moro fez escola no TRF-4, mas provas exigem revisão da sentença Todos os desdobramentos seguintes à decisão do Juiz Sérgio Moro de punir Lula com prisão por 9 anos deixam absolutamente claro, há tempo com fartas Provas, que ele agiu alinhado ao Ministério Público numa verdadeira Caçada juridico-politico para punir o ex-presidente desprovido de... Todos os desdobramentos seguintes à decisão do Juiz Sérgio Moro de punir Lula com prisão por 9 anos deixam absolutamente claro, há tempo com fartas Provas, que ele agiu alinhado ao Ministério Público numa verdadeira Caçada juridico-politico para punir o ex-presidente desprovido de... O desafio da bestialização do povo brasileiro é agora um fato não garantido Uma sociedade para ser considerada sadia do ponto de vista sociológico deve pautar seus valores e princípios na harmonia, no atendimento à ordem estabelecida por determinadas leis, e deve sempre se pautar pelo princípio democrático do permanente debate em torno de idéias... Uma sociedade para ser considerada sadia do ponto de vista sociológico deve pautar seus valores e princípios na harmonia, no atendimento à ordem estabelecida por determinadas leis, e deve sempre se pautar pelo princípio democrático do permanente debate em torno de idéias... O rebaixamento da nota do Brasil O rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência Standard & Poor’s é a luz vermelha que se acende. Tanto que o seu anúncio gerou rusga entre o governo e o Congresso Nacional (Senado e Câmara) que se acusaram mutuamente como culpados do ocorrido. Por conta... O rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência Standard & Poor’s é a luz vermelha que se acende. Tanto que o seu anúncio gerou rusga entre o governo e o Congresso Nacional (Senado e Câmara) que se acusaram mutuamente como culpados do ocorrido. Por conta... A desinformação como fonte de ira Há diversos equívocos na análise de Denis Lerrer Rosenfield em artigo publicado no GLOBO (“O dia da ira”) segunda-feira sobre o julgamento do recurso de apelação de Lula, dentre eles o de que a defesa do ex-presidente “não se preocupa com argumentos jurídicos, mas tão só... Há diversos equívocos na análise de Denis Lerrer Rosenfield em artigo publicado no GLOBO (“O dia da ira”) segunda-feira sobre o julgamento do recurso de apelação de Lula, dentre eles o de que a defesa do ex-presidente “não se preocupa com argumentos jurídicos, mas tão só... Igualdade de gênero e erradicação da pobreza A mulher é o verdadeiro alicerce das civilizações quando realmente integrada em Deus e/ou nos mais sublimes ideais que honram a raça humana. Isto é, ainda que não creia na existência da Mãe-Pai Celeste, a mulher embala as nações ao se transformar no aríete dos mais nobres... A mulher é o verdadeiro alicerce das civilizações quando realmente integrada em Deus e/ou nos mais sublimes ideais que honram a raça humana. Isto é, ainda que não creia na existência da Mãe-Pai Celeste, a mulher embala as nações ao se transformar no aríete dos mais nobres... Mais Artigos