Kátia Abreu sobre Temer: “não temos presidente, temos um refém”



Kátia Abreu e Michel Temer

Expulsa do PMDB pelas constantes críticas ao governo Temer, a senadora Kátia Abreu (sem partido-TO) bateu duro no emedebista, em meio à polêmica com a tentativa de empossar uma ministra do Trabalho que não cumpre leis trabalhistas, a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ); "Situação do Brasil hoje é de vaca não conhecer bezerro. Nada mais me assombra. Nada. Chegamos ao fundo do poço. Não temos presidente. Temos um refém", disparou a parlamentar no Twitter; refém de Roberto Jefferson e da banda podre do Congresso, Temer agora não consegue mudar a indicação para a pasta