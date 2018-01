“A ABL é a instituição cultural mais importante de Barreiras e, esta relevância, precisa ser reconhecida”



Eleição da nova diretoria da ABL

PERFIL / SOLANGE DA CUNHA



Solange Tavares da Cunha, professora, artesã, poetisa e escritora com quatro obras escritas: “Cotegipe, quase um documentário”, “Ser antes de tudo solosófica”, “Diário de uma chorona” e “À minha amiga Bianca”.



Nasceu em Cotegipe, interior do Estado da Bahia, no dia 18 de agosto de 1959. Filha de Eduardo Tavares da Cunha e Albertina Oliveira da Cunha, passou sua infância e adolescência em sua cidade natal. Em janeiro de 1978 casou-se e foi morar em Santos, no estado de São Paulo, onde teve seu primeiro filho Rodrigo.



Em 1980 retornou para a Bahia onde nasceram seus três últimos filhos: Maiana, Rita de Cássia e Aldo Ted. Retomou seus estudos em 1989 e em 1997, enfrentou uma separação litigiosa. Devido à necessidade do trabalho, seus estudos foram interrompidos por diversas vezes. Hoje é graduada no curso de Letras pela UESC.



Sempre apaixonada pela literatura e filosofia, bem como manifestações populares desde menina, lia autores como Machado de Assis, José de Alencar, também Best Sellers de Sidney Sheldon e Paulo Coelho; mas o que mais a marcou foi o livro de Margareth Mitchael em “O Vento Levou...” devido à personalidade marcante de Scarlet O’hara. Esse interesse pela leitura despertava nela o desejo de escrever.



Entre estudos e atividade doméstica, ela escrevia contos, poesias e registro de acontecimentos públicos e familiares, sempre ressaltando com riqueza de detalhes esses eventos. Sua fonte de inspiração segundo ela é a sua terra natal, Cotegipe-Bahia, pois foi lá que ela viveu sua infância e juventude sem luxo e sem brinquedo.



O seu primeiro livro “Cotegipe Quase um documentário” foi publicado em 2000, onde ela conta de forma simples e clara, a rotina singela de uma numerosa família do interior, nos chamando a atenção para um modelo de educação fundamentada nos valores morais, cívicos e religiosos.



Em 2001 publicou seu segundo livro “Ser antes de tudo Solosófica” onde ela aponta três tipos de mulher na sociedade: a dogmática, a cética e a científica. Hoje Solange continua amante da sabedoria, enfoca nas suas conversas rotineiras temas como questões ambientais e feminismo, é professora/estudante.



É artesã, membro da Academia Barreirense de Letras ocupando a cadeira nove e tendo como patrono seu conterrâneo cotegipense, José Maurício Mariani Wanderley. Também atua ativamente na Associação de Moradores do Bairro São Miguel, onde já ocupou o cargo de presidenta.

ENTREVISTA

“É fundamental que estudantes e outros estudiosos possam apreciar e conhecer o potencial literário e histórico de nossos autores”

"É fundamental que estudantes e outros estudiosos possam apreciar e conhecer o potencial literário e histórico de nossos autores"

A Academia é uma entidade esta de caráter cultural, filosófico, literário, de direito privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, fundada em 20 de maio de 2005. Seu primeiro presidente, em 2005, foi Luiz Gonzaga Pamplona (Dr. Luiz Pamplona), em seguida a historiadora Ignez Pitta De Almeida, Vinicius Azzolin Lena e mais recentemente Solange Tavares da Cunha e, atualmente, Ananda Lima Silva Arruda, que tem como vice o cordelista Robson Batista. Ao assumir o comando da entidade nova presidenta disse que nos próximos dois anos que trabalhar pela unidade, "", salientou a escritora, que trabalha como professora e coordenadora pedagógica em Barreiras e Riachão das Neves.Com atuação na área escolar, foco da sua produção literária, Ananda afirmou que já tem ideias para implementar algumas ações da ABL junto às escolas. "", finalizou Ananda.Para Solange Cunha, que dirigiu a entidade no biênio 2016/17, essa trajetória lhe dá certeza do dever cumprido. "", destacou.Solange, que faz parte do Conselho de Políticas Culturais de Barreiras como uma das representantes da ABL, permanece na diretoria da entidade, retornando ao cargo de secretária, ocupado pela escritora por diversas gestões consecutivas.Também permanecem na diretoria da ABL os escritores Antônio Galdino como tesoureiro e Vivaldo Mota como segundo tesoureiro. A escritora Tina Laura é segunda secretária e são Conselheiros Antônio de Pádua, Celso Lacerda e Luiz Pamplona.Ainda nesta breve entrevista Solange da Cunha fala de suas ações frente à Academia Barreirense de Letras (ABL), da importância dos projetos de leitura e literários nas escolas do município e da necessidade de fortalecer a Academia, principalmente com o apoio do poder público que der mais visibilidade aos escritores barreirenses e regionais.A ABL teve uma participação ativa e importante na FLIB enriquecendo a literatura da região Oeste da Bahia com lançamentos de vários livros de confrades como Ananda Lima, Antônio Galdino, Deusdália Guedes e Vicentina Laura e, também com participação em debates sobre os mais diversos temas literários. O "", programa onde as pessoas levam um livro que já leu e troca por outro já se tornou um atrativo.Uma das principais demandas que temos é justamente um espaço próprio para disponibilizarmos todo o acervo literário da ABL e, com isso, facilitar o acesso das pessoas às obras, tanto dos escritores de Barreiras como das demais cidades da região. É fundamental que estudantes e outros estudiosos possam apreciar e conhecer o potencial literário e histórico de nossos autores. Estamos na esperança para, através da secretária municipal de Educação, Kátia Alencar e do prefeito Zito Barbosa, nos conceder o espaço que tanto precisamos.Na nossa gestão elaboramos o Projeto "", cujo já foi trabalhado na comunidade do Bairro São Miguel com temas transversais como: Questão ambiental; diversos debates sobre a violência contra a mulher; a saúde da mulher, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). As quais nos forneceram palestrantes como enfermeira, psicóloga e advogada que ministravam temas que contribuíam para fortalecer as leituras. Afinal de contas um dos objetivos da ABL é promover reflexão sobre o conhecimento universal. Tenho certeza que as mulheres do bairro São Miguel foram agraciadas com essa iniciativa, pois são mulheres que não têm uma renda, que não estudam. Esse projeto será culminado com a entrega de alimentos pra algumas com vulnerabilidade social.É verdade, a ABL é a instituição cultural mais importante de Barreiras e, esta relevância precisa ser reconhecida, assim como também seus objetivos. No entanto, cabe a todos nós exigirmos esse reconhecimento e valorização, mas da minha parte estou esperançosa que logo está por vir, através desta atual gestão.Não, não devo e não posso pensar em reeleição porque as condições de mobilidade, logísticas e dentre outras precisam melhorar. Todas as pessoas que lá estão devem presidir pra saber e conhecer melhor a realidade da ABL.Presidindo a ABL, não cruzei os braços diante das dificuldades, busquei parcerias com órgãos do governo municipal, com a Câmara de Vereadores. Exemplo disso foi à procura que fiz ao vereador João Felipe, o qual admiro pessoalmente pelo trabalho que tem feito diante de seu mandato, para entregar-lhe a documentação da Academia para que elaborasse um projeto solicitando as comissões devidas o reconhecimento de utilidade pública da ABL.Agradeço a todas as pessoas que tem colaborado diretamente e indiretamente com a ABL, principalmente seus membros, a exemplo da professora Ignez Pitta que sempre nos tem acolhido e nos orientado, Jesuíno Pamplona que é o contador da entidade, Dr. Luiz Pamplona, esse sempre tem colaborado com apoio moral e financeiro, tem sido um braço direito da Academia.