Se for condenado, Lula só poderá ser preso após recursos, esclarece tribunal

"A Constituição garante o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão." No último dia 05 de janeiro de 2018, o Diário Oficial da União publicou a LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018 que "Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes. No art. 1º diz: Todos os edifícios de uso público e coletivo que... Oferecer o melhor para os outros O inferno e o céu do mesmo jeito. Uma comprida mesa de jantar, repleta de alimentos. As pessoas sentadas uma de frente para a outra. Um detalhe: os talheres têm cabos enormes, de um metro. No inferno, a bagunça se instaura: as pessoas tentando comer, mas, sem conseguir... A PRATA COLOIDAL A prata é um elemento químico extremamente benéfico a saúde do homem. Ela funciona em nosso organismo como um antibiótico e elimina todos os tipos de vírus, fungos e bactérias, entretanto, diferentemente dos antibióticos produzidos por fermentação ou por síntese... R$ 52,4 milhões de propinas da Odebrecht não são o bastante para Serra ser preso Deveras que agora tem muita gente preocupada ligada ao PMDB e aos partidos que participaram da farsa do golpe de Estado que culminou com a saída da presidente Dilma Rousseff, que tinha sido eleita democraticamente nas urnas, com o que ainda pode acontecer com a Lava Jato. Mas... Sempre tem um herói Sucesso em nosso meio rural e referência de eficiência no exterior, o Sistema Campo Limpo de logística reversa mudou o paradigma de responsabilidade com as embalagens de agroquímicos, pós-consumo, na agricultura brasileira. Hoje, essa iniciativa é uma reserva brasileira de...