“Ser candidata não é só uma escolha pessoal, é coletiva e também uma consequência política”











Sobre sua trajetória política, Karlúcia Macêdo por quatro vezes ficou entre os candidatos a vereadores mais bem votados do município. Em 2000 obteve 700 votos (PSL), em 2004 teve acima de 1600 votos (PFL). Em 2007 sua família que, historicamente, era do PMDB, intermediou sua entrada no partido, através do seu tio José Bonifácio e, posteriormente, em 2008, foi às urnas, obtendo 1551 votos. Em 2010, foi candidata a deputada federal conseguindo uma marca histórica de 7300 só em Barreiras, perfazendo o total de 11 mil votos. Em 2012, novamente candidata a vereadora, foi eleita com 1.436 votos.





Nas últimas eleições municipais se elegeu como vice de Zito Barbosa, um prefeito experiente e arrojado que no seu primeiro ano de governo, já fez história e tem mostrado sua forma diferenciada de gestar.





GOVERNO MUNICIPAL

O diferencial é o planejamento! Zito tem um secretariado comprometido e reúne a equipe constantemente para discutir a situação de cada departamento! Com isso ele consegue otimizar os trabalhos da secretaria e dar um ritmo acelerado à gestão. Além disso, Zito dá autonomia para o secretariado estabelecer as metas e alcançar os resultados.Ressalto que, historicamente, além da carteira dos garis nosso governo pagou o 13º salário também para todos os servidores contratados do município. Zito sabe que o respeito ao direito dos trabalhadores é uma responsabilidade de grande valor pra sua gestão, uma vez que, as consequências de não cumprir com a legislação será sentida no futuro próximo. Quando não se cumpre com os direitos trabalhistas o município paga duas vezes, pois, ao final da gestão, os trabalhadores iniciam uma peregrinação na Justiça do Trabalho pra receber seus direitos e isso afunda financeiramente nossa cidade. Nossa gestão não governa somente para o presente e, sim, também com olhos voltados para o futuro.Sim. Desde a campanha, dizíamos que o pagamento dos servidores em dia seria uma das prioridades de nossa gestão. Os tempos em que os servidores recebiam por letras e com meses de atraso são mazelas do passado. Isso só foi possível porque o governo implementou uma política responsável e diferenciada com as finanças do município.O governo tem se marcado pelo respeito às leis, pela valorização do sentimento de pertencimento à cidade, resgatando o amor e o respeito pela nossa gente e nosso município! Barreiras viveu um retrocesso muito grande nos últimos anos e uma administração moderna e eficiente era um anseio antigo de seu povo para que a autoestima voltasse a fluir.A relação é de muito respeito ao espaço que cada um conquistou ao longo de nossa vida pública. Zito Barbosa construiu uma história política de muito sucesso no vizinho município de São Desidério e, isso, abriu caminhos e lhe deu condições pra transformar a cidade em que nasceu, prova disso é que Barreiras agora respira novos ares. Eu tenho uma vida política extensa, mas sem dúvidas, tenho experimentado uma situação muito diferente, partilhando de uma gestão pública do município. Barreiras é uma cidade grande e com muitas necessidades. Essa realidade difícil nos dá uma medida da responsabilidade que é ocupar o cargo que ocupamos!Como vice-prefeita, pra mim, é uma grande alegria e motivo de muito orgulho, mas nunca me apeguei a qualquer cargo que ocupo. Até porque minha vida pública não foi marcada por mandatos eletivos. Fui vereadora e agora vice. Então, servir ao público, pra mim sempre foi natural, um prazer, já que gosto de ajudar as pessoas mais necessitadas e contribuir com minha cidade. Isso, sempre fiz e vou continuar, independentemente, do cargo que venha assumir. Estou muito feliz com as oportunidades que tenho tido, e, agradeço a Deus, à minha família e ao povo barreirense. Portanto, o que gosto mesmo é de estar perto das pessoas e ajudá-las.Apesar de minha amizade com Geddel, sempre soube conduzir minha carreira política sem me pautar por questões mais polêmicas que ocorreram com membros do PMDB, tanto local, regional ou estadual. Geddel tem sua vida pública própria, de muitos anos de trabalho pelo estado da Bahia. Contudo, após seu julgamento, caso seja condenado, responderá pelos seus atos. Tenho muito respeito pelos dirigentes do meu partido e acredito que a política se faz com bastante responsabilidade. Tenho um papel importante no PMDB e enquanto estiver no partido trabalharei pelo bem da minha cidade, da minha região e do meu estado.Ser candidata não é só uma escolha pessoal, é coletiva e consequência política. Por enquanto, estou fazendo minha parte enquanto vice-prefeita. Agora, se houver um chamamento do meu partido, dos amigos e do povo da região oeste, pode ter certeza de que estarei pronta pra entrar na luta.O futuro do governo só a Deus pertence, mas não tenho dúvida de que Zito fará o melhor governo das últimas décadas. Ele é sério, comprometido e experiente. Neste início de mandato, em algumas oportunidades, nos deparamos com grandes desafios, mas conforme concluído o primeiro ano do mandato, estou certa de sempre tomaremos medidas acertadas. Não dúvida de ainda faremos muito mais por Barreiras.Quando legisladora, por diversas vezes cobrei do executivo uma postura de respeito com a população de Barreiras. Conheci de perto o sofrimento e as dificuldades vividas pelo nosso povo durante os quatro anos que estive na Câmara Municipal. Nas eleições passadas, quando Zito me procurou sabia do conhecimento de causa que eu tinha sobre os problemas da cidade e, motivado pelo mesmo sentimento de mudança, me chamou para ajudá-lo a governar Barreiras.Como vice-prefeita tenho a oportunidade de opinar, acompanhar de perto as ações do governo e cumprir o papel de interlocução entre a gestão e o povo. É isso que me atrai, da possibilidade de mudar a qualidade de vida das pessoas para melhor.Continuarei conduzindo minha vida política trabalhando para o povo barreirense. Agradeço a oportunidade reiterando que eu e meu gabinete estaremos sempre à disposição para atender a todos, seja com questionamentos, com elogios ou até mesmo para tomarmos um café.Desejo um feliz 2018 para todos!Por Tenório de Sousa/Demetrius Macêdo