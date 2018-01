Barreiras: Prefeitura orienta comerciantes sobre atividades durante o Barreiras Folia 2018

A Comissão Permanente de Eventos - CPE da Prefeitura de Barreiras reuniu na tarde desta segunda-feira, 08, donos de bares, restaurantes, lojas de conveniência e lanchonetes, que atuarão na área dos Circuitos Aguinaldo Pereira e Zé de Hermes para esclarecer dúvidas e orientar as atividades comerciais durante a realização do Barreiras Folia 2018.Em breve, será publicado um decreto municipal tratando especificamente das regras de utilização do espaço público, comércio de alimentos e bebidas, fechamento da avenida e mudanças no trânsito.“A gente entende que as atividades comerciais são muito dinâmicas e que muitos comerciantes precisam se preparar para atender os consumidores neste período de modo diferenciado, como substituir os materiais perfuro cortantes por descartáveis e não utilizar embalagens de vidro. Essa reunião é o momento de destacar essas orientações iniciais”, disse Rider Castro membro da Comissão Permanente de Eventos.Entre as maiores preocupações do poder público está a segurança de foliões e trabalhadores, além da consolidação do Barreiras Folia como o Maior Carnaval do Interior da Bahia. “Nosso intuito vai além do resgate do Carnaval de Barreiras, nós planejamos com antecedência para trazer de volta o público de Brasília, Goiânia, Palmas e região oeste, promovendo o maior e melhor carnaval que a cidade já teve”, disse Marileide Carvalho, chefe de gabinete e membra da CPE.Por meio de uma parceria com o Sebrae, os comerciantes poderão participar gratuitamente de cursos gratuitos com foco no atendimento aos turistas. A comissão deverá também realizar encontros com comerciantes, barraqueiros e ambulantes.Dircom Prefeitura de Barreiras