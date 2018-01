Barreiras Folia 2018 repercute em Salvador, Palmas e Brasília

Os holofotes da imprensa nas capitais Salvador, Palmas e Brasília estão focados no Barreiras Folia 2018. Com a confirmação da realização do carnaval, depois de dois anos consecutivos de ausência, os principais sites, portais e rede social movimentaram a notícia nesta manhã de quarta-feira, 03, já apontando Barreiras como o principal roteiro de entretenimento no interior da Bahia.O jornal A Tarde Online e o portal Bahia Notícias, um dos principais veículos de comunicação na web da capital baiana publicaram sobre o carnaval de Barreiras, divulgando as atrações e a programação oficial do Barreiras Folia 2018. A repórter Ailma Teixeira cita que a festa popular que acontecerá no período de 9 a 13 de fevereiro de 2018, acontecerá nos circuitos Agnaldo Pereira (avenidas ACM e Cleriston Andrade), Zé de Hermes no Centro Histórico e nos Três Bocas às margens do Rio de Ondas.“Araketu, Armandinho, Daniela Mercury e Margareth Menezes são algumas das atrações já anunciadas para a folia de Momo neste ano em Barreiras (a 858 km de Salvador), que acontece entre 09 e 13 de fevereiro. Por dois anos seguidos, a cidade não teve carnaval oficial. Este ano, os foliões terão três pontos principais para a festa na cidade”, pontuou a jornalista Miriam Hermes do jornal A Tarde.O prefeito Zito Barbosa que está acompanhando a repercussão positiva, garantiu que o Barreiras Folia 2018 será uma grande festa. “No ano passado não tivemos a oportunidade de realizar o carnaval devido o decreto de emergência, mas ainda assim a população manifestou toda a alegria que é característica do nosso povo no Carnaval Cultural do Centro Histórico. Já este ano como havíamos prometido, realizaremos um grande carnaval e quem escolher Barreiras para curtir, vai poder se divertir com as opções de três grandes circuitos, e tudo está sendo preparado detalhadamente. Nossa equipe está trabalhando para que tudo ocorra com segurança, alegria e tranquilidade para o nosso povo e todos os visitantes durante os cinco dias de festa”, afirmou o prefeito.O Barreiras Folia 2018 promete ser o melhor carnaval do interior da Bahia, trazendo um mix com desfiles de blocos tradicionais, blocos com marchinhas, blocos de fantasias e muita música. Babado Novo, Tuca Fernandes, Alinne Rosa, Zé Paulo, Jammil e Bandana, completam a grade de atrações já confirmadas pela Prefeitura.Dircom Prefeitura de Barreiras