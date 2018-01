A partir deste ano, é possível fazer o alistamento militar pela internet em todo o Brasil

SAIBA MAIS:



Posso adiar o alistamento?



Não. No entanto, depois de alistado, caso satisfaça algumas condições, poderá solicitar o adiamento de incorporação.



Estou cursando a Faculdade de Medicina, Farmácia, Odontologia ou Veterinária, posso adiar a incorporação?



Sim, pode adiar até o término do curso, quando concorrerá a seleção para servir como oficial temporário médico, farmacêutico, dentista ou veterinário.



O portador de necessidade especial (deficiência física e/ou mental) se alista?



Sim, o alistamento é obrigatório para todo brasileiro do sexo masculino.



Tenho necessidade especial visível, devo me alistar?



Sim. No entanto, mediante apresentação de parecer médico, poderá solicitar na Junta de Serviço Militar o Certificado de Isenção (CI) do Serviço Militar.



E o portador de incapacidade absoluta que não pode comparecer a Junta de Serviço Militar?



O portador de incapacidade absoluta poderá ser representado pelo seu tutor ou curador legal, mediante apresentação do documento competente (hábil ou comprobatório).



Estou alistado. O que eu faço?



Consulte o site



Mudei de cidade. Como eu faço a transferência de endereço?



Deve comparecer à Junta de Serviço Militar mais próxima levando um comprovante de sua atual residência e documento de identidade.



Sou o único sustento da minha família. Posso ser dispensado do Serviço Militar?



Sim, porém deve apresentar na Junta de Serviço Militar documentos que comprovem essa situação, tais como certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, comprovante de renda e outras provas que achar necessárias.



Fui dispensado. O que devo fazer?



Deve levar os seguintes documentos: documento oficial com fotografia (carteira de identidade; carteira de trabalho; carteira profissional; passaporte; carteira de identificação funcional ou outro documento público que permita a identificação), além do comprovante de residência.



Por que o dispensado tem que ir à Junta de Serviço Militar?



Porque tem que participar da cerimônia cívica de Juramento à Bandeira e receber o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).



Por que fui dispensado se eu nem fui à seleção?



Foi dispensado por excesso de contingente, isto é, na sua região a quantidade de alistados é bem maior que as vagas para servir o quartel ou por residir em município não tributário que por sua localização e/ou quantidade de habitantes não colabora para o Serviço Militar Inicial.



O dispensado pode se alistar novamente para servir?



Não, o alistamento é realizado uma única vez e quem for dispensado está quite com o Serviço Militar Inicial. Todavia, existem outras formas de ingresso: como militar de carreira, mediante a aprovação em concurso público, ou como militar temporário por um período de tempo determinado.



Faltei o juramento à bandeira. O que devo fazer?



Deve comparecer a Junta de Serviço Militar com a máxima brevidade possível, a fim de agendar uma nova data para o juramento à bandeira.



Qual é o prazo para retirar o Certificado de Dispensa de Incorporação?



