Temer amplia concentração de renda e torna o Brasil mais desigual



Levantamento feito pela LCA Consultores, a partir da base de dados da Pnad Contínua, do IBGE, mostra que o governo de Michel Temer tem promovido a concentração de renda e o aumento da desigualdade no País; no terceiro trimestre de 2017, os 10% dos trabalhadores com maiores salários recebiam 41,1% da massa de rendimentos de todos os trabalhos; em igual período de 2016, esse grupo do topo da renda nacional respondia por uma fatia menor, de 39% da massa salarial; já o grupo composto por 40% dos trabalhadores com menores salários reduziu percentual da massa de rendimentos de 14% em 2016 para 12,7% em 2017