Deltan se diz insultado pelo governo que ele ajudou a instalar

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, principal instrumento usado pelos patrocinadores do golpe de 2016 para derrubar uma presidente honesta, Dilma Rousseff, e instalar um sindicato de políticos corruptos no poder, liderado por Michel Temer, agora se vê arrependido; "O povo brasileiro está cansado de ser insultado. Insultado por um presidente, por alguns Ministros do STF e por muitos parlamentares lenientes com a corrupção. A melhor reposta que os brasileiros podem dar é nas urnas", escreveu

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, principal instrumento usado pelos patrocinadores do golpe de 2016 para derrubar uma presidente honesta, Dilma Rousseff, e instalar um sindicato de políticos corruptos no poder, liderado por Michel Temer, agora se vê arrependido"O povo brasileiro está cansado de ser insultado. Insultado por um presidente, por alguns Ministros do STF e por muitos parlamentares lenientes com a corrupção. A melhor reposta que os brasileiros podem dar é nas urnas", escreveu Dallagnol.Com os vazamentos seletivos da Lava Jato, os principais patrocinadores do golpe, como as multinacionais do petróleo, conseguiram derrubar Dilma para que o modelo do petróleo fosse alterado, de modo a permitir que a maior descoberta de reservas petrolíferas do mundo – o pré-sal – fosse transferida a petrolíferas internacionais. Outro grupo de patrocinadores, o capital financeiro, agora trabalha para que as aposentadorias públicas acabem e os brasileiros migrem para planos de previdência privada.No campo político, a Lava Jato foi instrumentalizada para que políticos corruptos, do PMDB liderado por Romero Jucá (PMDB-RR), estancassem a sangria, e também do PSDB, de Aécio Neves, hoje denunciado por propinas de R$ 50 milhões, ocupassem posições estratégicas do estado.Fonte: https://www.brasil247.com/