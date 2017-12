Biometria... Barreirense está deixando para a última hora!

Mais de 40% do eleitorado de Barreiras ainda

não fez o cadastramento biométrico no Fórum Eleitoral

da cidade. Prazo vai até 31 de janeiro

Os eleitores de Barreiras estão deixando para a última hora a realização do cadastro biométrico junto ao Fórum Eleitoral. O cadastramento obrigatório teve início em 01/02/2017 e terminará em 31/01/2018. Até o momento, cerca de 97.341 votantes é o número total na cidade. Destes 56.981 fizeram o cadastramento, algo em torno de 58,54% do eleitorado.Segundo a Técnica Judiciária, Janine Gomes, “o movimento está começando a aumentar, a procura está crescendo. Anteriormente, o número de eleitores que nos procuravam para fazer o cadastramento era bem reduzido, atualmente, como vocês podem conferir, já tem uma certa aglomeração no pátio do Fórum. A tendência é aumentar ainda mais a procura devido ao final do prazo. Recomendo às pessoas procurarem o quanto antes a nossa unidade para evitar transtornos e filas”, observou.O Fórum Eleitoral de Barreiras está atendendo ao público das 08:00h às 16:00h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, está tendo plantão das 08:00h às 14:00h. Não deixe de fazer o seu cadastro biométrico, porque nas próximas eleições já iremos todos votar pelo sistema de biometria. E quem não o fizer, terá seu título cancelado, ficando, portanto, impedido de votar e, consequentemente, terá que pagar multa. (valor irrisório, eu sei; mas, ficar sem exercer seu direito ao voto, não dá, né?!). É necessária a apresentação de documento oficial com foto, CPF, título eleitoral e comprovação de moradia/endereço.Janine lembra que são 500 senhas distribuídas todos os dias e há 19 guichês atendendo ao eleitorado. Por isso o atendimento é bem rápido, por volta dos cinco minutos. O mais demorado é escanear as impressões digitais, já que o aparelho é muito sensível e, nem sempre registra as imagens com nitidez. Por isso a máquina repele e solicita outro escaneamento, até estar tudo correto e registrar no cadastro do eleitor. Findo esse processo, tira-se uma fotografia, o cidadão já passa para a sala de recebimento, retira seu título, assina o recibo e o próprio documento e pronto! Cadastro realizado com sucesso e eleitor com título novo na mão. E ainda pode solicitar outro endereço para votar, caso tenha mudado de residência e o local de votação ficou longe. Ótima possibilidade de comodidade para o votante.Não custo em relembrar que a data limite para a realização do cadastramento eleitoral biométrico obrigatório vai até o dia 31 de janeiro do ano que vem.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros