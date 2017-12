Barreiras: prefeito acompanha a recuperação da estrada vicinal que dá acesso as comunidades de Canabrava e Boqueirão do Rodrigues

















A Prefeitura de Barreiras, através do Programa Vale Produtivo já tirou do isolamento as Comunidades Cabeceira do Sucuriú, Marimba dentre outras na região do Rio Branco, onde moradores ficaram décadas sem acesso a estradas trafegável. As ações do programa já passaram também pelo Val da Boa Esperança, onde estradas foram recuperadas e pontes construídas, e agora as máquinas chegam à estrada vicinal que liga a BR 135 ao Boqueirão do Rodrigues passando pela Canabrava.Com o avanço das obras, a emoção toma conta dos moradores dessas duas comunidades e entra para a história como a retomada do desenvolvimento para estes agricultores familiar, uma vez que já se vão 30 anos que a estrada recebeu intervenção de recuperação e manutenção. O trecho de aproximadamente 10 quilômetros, está sendo reaberto praticamente em toda sua extensão, devido ao longo período sem manutenção, em seguida a estrada recebe a base de cascalho, compactação e nivelamento.O agricultor Carlos Gualberto relata com alegria essa sensação de dias melhores para os moradores: “As nossas terras são férteis, essa estrada sendo recuperada dará mais ânimo para a produção e comercialização dos nossos produtos como também melhor comodidade para as pessoas que aqui moram, tínhamos muitas dificuldades para se deslocar para Barreiras em busca por exemplo, de atendimento médico, estamos todos felizes”, destacou o morador da comunidade.O Prefeito Zito Barbosa que esteve nesta terça-feira, 26, juntamente com o subsecretário de infraestrutura Enock Souza acompanhando as obras de perto, destacou a importância do investimento da prefeitura na melhoria das estradas do cinturão verde.“Essa estrada têm uma importância muito grande, pois dar acesso a uma região produtiva, com a recuperação dessa estrada, os moradores terão acesso a Barreiras passando pela BR 135, antes era uma estrada quase inacessível e agora dará acesso tanto no período seco como chuvoso. Através do Programa Vale Produtivo, estamos melhorando as estradas vicinais para que eles, os produtores, possam levar seus produtos para serem comercializados na cidade, Barreiras ganha com melhor acesso ao cinturão verde”, destacou.Outro equipamento importante para viabilizar o acesso a Comunidade de Boqueirão do Rodrigues é a construção da ponte, cuja construção já foi autorizada pelo prefeito Zito.Dircom Prefeitura de Barreiras