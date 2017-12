Estaleiro pagou propina por contrato da Petrobras no governo FHC

A corrupção nos contratos relacionados à Petrobras começou ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso; um dos maiores estaleiros do mundo, o Keppel Fels, de Cingapura, relata em acordo que assinou com autoridades de três países que pagou propina para assegurar que ganharia um contrato no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para a construção da plataforma P-48 para a Petrobras; o suborno de US$ 300 mil (equivalente hoje a R$ 994 mil) teria sido pago em 2001 e 2002 para "funcionários do governo", de acordo com documento que está no Departamento de Justiça dos EUA