Barreiras: a vadiagem com os veículos oficiais e a certeza da imunidade

Numa entrevista à Folha de S. Paulo, a brasilianista norte-americana Barbara Weinstein, professora da Universidade de Nova York, disse que nos casos de corrupção no Brasil o que espanta é a capacidade de seus personagens atuarem com a certeza de uma total impunidade e, em Barreiras não é diferente.No último dia 7, circulou na imprensa local o flagra de um veículo oficial da Câmara Municipal de Barreiras transitando pela rodovia que liga o aeroporto ao centro de Barreiras, rumo a um evento político, inclusive, carregando uma bandeira que, segundo a denúncia, seria do Partido Social Cristão (PSC). A respeito do fato ninguém do PSC se pronunciou para esclarecer o uso irregular do veículo.Parece que nesta gestão o veículo é multifuncional; há, inclusive, denúncias de veículo visto deixando filhos de vereadores em escolas, fazendo serviços domésticos e pessoais dos edis, circulando em finais de semana, tanto na zona urbana quanto na rural, totalmente fora dos trabalhos legislativos. Seria necessário que a Câmara não menospreze tais denúncias e comece a tomar medidas necessárias e cabíveis que coíba malfeitos do tipo no aparato legislativo.Dias depois, a presidência da Câmara enviou aos meios de comunicação apenas uma nota esclarecendo que o veículo denunciado estaria sob a responsabilidade do vereador José Barbosa, vice-presidente da Casa e que, o mesmo já teria sido notificado com base na resolução 070/2017 que regulamenta e disciplina o uso dos veículos oficiais do Poder Legislativo. Estranho! Pois não encontramos a dita resolução no site da Câmara.Treze dias depois, dia 20, mais uma denúncia de que outro veículo oficial da Câmara Municipal vadiando fora de sua finalidade. Desta vez flagrado, por volta das 07h00min, em uma das ruas do Bairro Vila Amorim. Fazendo lá não se sabe o que, talvez tomando café da manhã.O veículo estacionado estava com o timbre da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Meio Ambiente que tem na sua composição, segundo o site da Câmara, Antonio Carlos de Almeida Matos, conhecido por vereador Carlão, como presidente; Otoniel Nascimento Teixeira, relator e Antônio Eugênio Barboza, membro. Por diversas tentamos fazer contato com o vereador Carlão, mas o mesmo não atendeu nossa ligação.São fatos como esses que recai sobre nós, cidadãos comuns, ainda mais a descrença na classe política e por isso, como na denúncia anterior a indulgência prevaleceu porque deveríamos acreditar que desta e de outas vezes será diferente? “Tudo como dantes no quartel de Abrantes”.Por outro lado, retornando à supracitada entrevista da professora norte-americana, bandalhice como essas acontecem porque existe no Brasil e, em Barreiras não é diferente, a combinação de duas coisas: uma ideia enraizada de que se deve fazer o possível para conseguir obter o máximo de sua posição de privilégio e, ao mesmo tempo, uma sociedade que não se vê capaz de colocar um freio nessa situação. No entanto, está anestesiada com os escândalos que envolvem a classe política no país e, a nível local não é diferente.Para finalizar, o público é do público, não é de um ou de grupo político. Se comprovada a denúncia, o que o Conselho de Ética da Câmara irá fazer? Nada, como sempre? Disso ninguém duvida. É preciso que os nobres edis de Barreiras entendam de vez que os veículos oficiais do Legislativo sejam usados exclusivamente em prol da população e não para usufruto pessoal e politiqueiro. Fica a reflexão para seus representantes, dos quais os elegeram.Por Tenório de SousaDa Redação