Liminar proíbe demissão de 210 trabalhadores de empresa de ônibus sem negociação com sindicato

A política (e os políticos) de pernas para o ar O ano de 2017 está terminando tão ou mais turbulento do que começou. Depois das duas tentativas de afastamento do presidente Michel Temer, a prisão de ex-ministros e ex-parlamentares, ocorre agora a detenção do deputado (ex-governador, ex-prefeito e ex-candidato à... O ano de 2017 está terminando tão ou mais turbulento do que começou. Depois das duas tentativas de afastamento do presidente Michel Temer, a prisão de ex-ministros e ex-parlamentares, ocorre agora a detenção do deputado (ex-governador, ex-prefeito e ex-candidato à... Menos barulho, mais análise! O polêmico relatório do Banco Mundial “Um ajuste justo: Uma análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil” não traz grandes novidades para os economistas mais lúcidos e críticos ao obeso Estado brasileiro. Encomendado pelo então ministro da Fazenda Joaquim Levy – bem... O polêmico relatório do Banco Mundial “Um ajuste justo: Uma análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil” não traz grandes novidades para os economistas mais lúcidos e críticos ao obeso Estado brasileiro. Encomendado pelo então ministro da Fazenda Joaquim Levy – bem... O papel do professor diante da discriminação racial em sala de aula É consenso que a rotina de trabalho de um professor vai muito além do que exigem as atribuições normais da função. Ele atua como um verdadeiro gestor em sala de aula; como mediador de conflitos e opiniões e, acima de tudo, como exemplo de conduta para os seus alunos. Um dos maiores problemas enfrentados atualmente pelas escolas é a discriminação racial, herança do nosso trágico passado escravagista, o que gera rejeição e... A PROSPERIDADE DOS BRASILEIROS A situação da economia de nosso país ainda é muito séria. E o governo, pasmem, ainda não entendeu! Tenta fazer a coisa certa, mas não corta na carne, e gasta uma barbaridade. Continua distribuindo benesses a quem não precisa nem merece! Os nossos políticos, com ênfase nas... A situação da economia de nosso país ainda é muito séria. E o governo, pasmem, ainda não entendeu! Tenta fazer a coisa certa, mas não corta na carne, e gasta uma barbaridade. Continua distribuindo benesses a quem não precisa nem merece! Os nossos políticos, com ênfase nas... A grande família Humanidade Embora a realidade contemporânea ofereça-nos panorama de violência doméstica; de número cada vez maior de jovens envolvendo-se com drogas; da própria descoberta da sexualidade, pelas crianças, pulando etapas importantes na sua formação psicológica; na contramão desses... Embora a realidade contemporânea ofereça-nos panorama de violência doméstica; de número cada vez maior de jovens envolvendo-se com drogas; da própria descoberta da sexualidade, pelas crianças, pulando etapas importantes na sua formação psicológica; na contramão desses... Mais Artigos