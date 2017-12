Ipsos: Lula é o menos rejeitado entre os presidenciáveis

Uma nova pesquisa do instituto Ipsos mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu o ápice de aprovação na série histórica, enquanto outros possíveis candidatos, como Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSC), sofrem desgaste na imagem; em dezembro, Lula teve seu sexto mês seguido de melhora na avaliação, chegando a 45% de aprovação; enquanto isso, rejeição ao juiz Sérgio Moro não para de aumentar e já tem empate técnico com a de Lula, em 53%; o deputado Jair Bolsonaro, que tem aparecido em segundo lugar em pesquisas de intenção de voto, é reprovado por 62%; recorde de rejeição entre os presidenciável fica com o ministro Henrique Meirelles, com 75%