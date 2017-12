Prefeitura de Barreiras e SENAC discutem parceria para qualificação dos serviços turísticos

Na última quarta-feira,13, o prefeito Zito Barbosa, acompanhado do subsecretário de meio ambiente e turismo Demósthenes Júnior, da coordenadora de turismo Mirtes Lima, recepcionou na prefeitura a supervisora da unidade regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC, Beatriz Bernardes, para discutirem sobre a parceria no desenvolvimento da atividade turística no município.O convênio tem como objeto a realização de programas de cooperação técnica que viabilizarão cursos e ações extensivas à educação profissional, visando a qualificação dos serviços no município na área de turismo e hotelaria, incluindo o receptivo turístico, a prestação de serviços como camareira, garçom, recepção, guias turísticos e outras modalidades.Entre as ações previstas, está a vinda de um exemplar da Carreta Senac de Gastronomia. O veículo possui os equipamentos necessários à realização dos cursos na área de fabricação de pratos com o mesmo padrão de qualidade das unidades fixas do Senac.“Essa parceria prevê a realização de cursos para qualificação da mão de obra não somente das pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas também para aqueles que almejam uma vaga e precisam estar qualificados” explica Beatriz Bernardes, supervisora da unidade regional do SENAC.A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo que tem como objetivo qualificar a cidade como novo destino turístico do Estado, gerando ocupação e renda de forma sustentável e transformar a Capital do Oeste como o polo do Turismo do destino Caminhos do Oeste.“Nossa gestão está aberta e comprometida em buscar o desenvolvimento do setor turístico. Através do programa Barreiras Bonita Por Natureza, vamos investir em projetos e ações que capacitem os seguimentos envolvidos no setor, parcerias como esta que estamos iniciando com o SENAC será de suma importância para que nosso município entre no mercado do turismo de forma competitiva”, completou o prefeito.Dircom Prefeitura de Barreiras