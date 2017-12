MPT reúne órgãos e ONGs para discutir proteção da juventude em Barreiras



Um encontro para conhecer e articular ações coordenadas entre órgãos públicos e a sociedade civil organizada. Assim pode ser definido o evento promovido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na tarde de ontem (14/12) no auditório do Ifba em Barreiras, oeste baiano. Representantes da área social da prefeitura, conselheiros tutelares, professores da rede pública, além de representantes de órgãos como Polícia Militar, Juizado da Infância e Juventude e Ministério do Trabalho do Brasil discutiram meios para fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes no município, com foco no combate ao trabalho infantil.Para a procuradora do MPT e organizadora do 1º Encontro da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente de Barreiras, Lydiane Machado, “”. Ela destacou a grande participação de diversos seguimentos. “”, destacou.Participam do evento o MPT, o Ministério do Trabalho, o Conselho Tutelar de Barreiras e a Secretaria Municipal da Assistência Social e Trabalho. Além desses, também enviaram representantes a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a Prefeitura Municipal pelas Secretarias da Educação e da Saúde e a Justiça Estadual por meio do Juizado da Criança e do Adolescente.Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho Lydiane Machado, “”.Ascom MPT Bahia