Morre Lélia Rocha, morre parte da cultura barreirense



Destaque para Zé e Lélia durante a abertura do Carnaval da Saudade





Lamentavelmente, nos últimos anos, a cultura

barreirense tem a cada dia agonizado com perdas imensuráveis, tanto no tocante a seu acervo de natureza material como humana, a exemplo de Zé de Hermes e da professora

Lélia Rocha, mais recentemente

No último dia 13, quarta-feira, inesperadamente, faleceu a psicóloga, escritora e professora Lélia Rocha, que marcou época por sua profícua atuação na cultura, nos esportes, no social, nas artes, na preservação e resgate das festas e tradições populares de Barreiras.Uma multidão de amigos foi ate o Memorial Senhor do Bonfim, para lhe prestar a última homenagem, àquela que era considerada uma figura tradicional nos meios artísticos e culturais.As atividades da professora Lélia foram tantas, que consultamos o Blog da Associação Barreirense de Letras (ABL), da qual era confreira, para destacarmos a quem a conheceu o muito que esta barreirense fez por sua sempre querida cidade.“Lélia de Macêdo Rocha é barreirense, psicóloga e funcionária pública da 10ª CIRETRAN de Barreiras - BA. Tem como seu maior objetivo estudar e organizar a Cultura e a história da sua cidade. Coordenou e dirigiu a Cultura barreirense durante 12 anos, chegando a assumir a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Barreiras, onde junto com a historiadora Ignez Pitta de Almeida, trabalhou na criação do Museu Municipal Napoleão de Mattos Macêdo, até hoje em plena atividade nas mãos de Maria Amélia Sampaio de Oliveira.



Encima do jipe com o bloco tradicional "As Raparigas"





Em seu discurso no "Carnaoeste", início de um dos maiores carnavais do interior da Bahia





Com o bloco tradicional "As Nigrinhas"





Concurso da corte momesca de 97

Na sua gestão, resgatou todos os eventos culturais da cidade, inclusive, junto com Paulo Leal (empresário, sobrinho de Osmar Macêdo, o criador do Trio Elétrico na Bahia), foi autora do projeto que levou o carnaval do centro histórico para a Avenida Clériston Andrade, tendo o cuidado de não desprezar o velho carnaval, chamado “ Carnaval da Saudade “, realizando-o no centro histórico da cidade.Ao mesmo tempo, resgatou os concursos de Rainha e Rei Momo do carnaval. Foi criadora, junto com Bené 70 e Joaquim Pedro Antunes (Pedrinho) do “Bloco da Rola” e do Bloco “Oi Nóis Aqui Traveiz”. Nos carnavais de clube venceu vários concursos de fantasia e de foliã mais animada. Resgatou os festejos juninos e instituiu o concurso Regional de Quadrilhas e o Passeio matuto, tornando o evento uma festa grandiosa. Lélia também teve grande importância no resgate do Nazaro, tradição que acontece na quarta-feira de Cinzas e representa o enterro simbólico do carnaval.



Lélia Rocha durante a tradição do Nazaro





Além de sempre ter dado abertura à prata da casa, trouxe grandes músicos para deleite da população carente de cultura e de uma boa música clássica. Como exemplo temos Artur Moreira Lima (pianista consagrado), a Orquestra Sinfônica da Bahia, a Família Lima e o Grupo Musical Fred Dantas, trazidos no aniversário da cidade. Participou por várias vezes da comissão de organização de eventos e shows da Exposição Agropecuária de Barreiras, inclusive realizando concursos de Miss Exposição.



Deu um grande impulso ao teatro, realizando cursos e oficinas e trazendo para Barreiras grandes peças teatrais, incentivando assim, o teatro amador local, onde muitos grupos teatrais foram formados e muitas peças teatrais foram apresentadas no centro cultural de Barreiras.



Criou as “Sextas Musicais”, realizadas na Praça Duque de Caxias e instituiu a Feira de Artesanato e Cultura do Oeste Baiano; Museu e Biblioteca Itinerantes; criação do centro cultural, com espaço para oficinas, exposições e comercializações; lançamento de livros e discos de autores barreirenses como Alcyvando Luz e Dilson Ribeiro; realização da Festa de Iemanjá no Rio Grande em parceria com Osmar Mendes; encontros de grupos de Reisados; concursos Natalinos de Presépios, Árvores, Vitrines e Residências; projeto “Cinema Novo” (Cinema na Comunidade); Projeto Cinema na Praça ( Cine Voador do Distrito Federal).



Junto com a Secretaria Estadual de Cultura e o Ministério da Cultura, trouxe para Barreiras várias oficinas de teatro; curso de preparação de projetos; oficinas de Implantação, Gestão e Organização de Museus; Exposições como “Grutas do Museu Geológico da Bahia”, etc...



Realizou junto com a professora Maria Amélia Sampaio de Oliveira o Cadastramento do Museu no IPHAM, participando de todos os eventos realizados pelo mesmo. Junto com Durval Nunes, criou e realizou o projeto da OCA (Oficina de Criação Artesanal), onde funcionaram os projetos: Mulher Rendeira, Curti-couro, Cerâmica, Madeira, Cestaria e Charqueado.



Na sua época foi implantada a Escola de Música Antoninho Sampaio, com a criação da Filarmônica 26 de Maio.



Na área esportiva instituiu e realizou a corrida Rústica de Montain Bike; prova de Ciclismo Olímpico; Passeio Ciclístico; Bóia Crós; jogos Intercolegiais e JEPOB.



Como Professora, trabalhou na Fundação Educacional do Distrito Federal e ministrou aulas também em Barreiras no Colégio Padre Vieira e no Colégio Municipal Sagrado Coração de Jesus, além de várias palestras em colégios Municipais, Estaduais e Particulares da Cidade.



É membro da Academia Barreirense de Letras (ABL) com o lançamento do “Dicionário de Barreirês”; vários artigos escritos em revistas e jornais da cidade; lançamento da revista de Catalogação do Acervo Museológico, junto com professora Maria Amélia Sampaio de Oliveira; mapeamento Cultural e Paisagístico do Município (a ser publicado).



Coordenou a “Idade Viva”, Programa da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, que tem como objetivo ofertar serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir dos 60 anos.”



O sepultamento da Professora Lélia foi pela tarde, dia 14, por volta das 16 horas, no Cemitério de São Joao Batista, presenciado por centenas de parentes, amigos e simpatizantes.



Deixou dois filhos, Igor e Lilian e dois netos, Jade e Ian.



Por Itapuan Cunha/Tenório de Sousa