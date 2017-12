Lula avisa: vou voltar e fazer muito mais

Em discurso na abertura da Expocatadores, em Brasília, encontro nacional de catadores de materiais recicláveis em que Lula participou durante todos os anos de seu governo, no final de cano, o ex-presidente Lula anunciou que voltará ao comando do governo federal para "fazer muito mais".Lula disse ter "orgulho de ter sido o primeiro presidente da República a permitir que os catadores entrassem no Palácio do Planalto"."Vocês não são só catadores. Vocês são homens e mulheres de muito orgulho, que contribuem muito mais com o Brasil do que muitos que só falam mal e vão fazer compras em Miami. Se é por isso que tem uma parte da elite e da imprensa que não gosta de mim, eu quero dizer que eu vou voltar pra fazer muito mais", afirmou."Eles têm tentando fazer uma campanha de destruição. Primeiro anestesiando o povo e colocando eles contra a Dilma. Agora me condenando todo santo dia na televisão", disse ainda o ex-presidente.Mais cedo, durante encontro com as bancadas do PT da Câmara e do Senado, Lula falou pela primeira vez depois que a data de seu julgamento no TRF4 foi marcada para 24 de janeiro."Leiam a sentença e depois leiam a decisão sobre nosso recurso. E vocês vão perceber que tem algo além do jurídico nesse processo", disse o ex-presidente.Lula participa da Expocatadores, o encontro nacional de catadores de materiais recicláveis, uma tradição e um encontro de fim de ano que ele participou em todos os anos que era presidenteFonte: https://www.brasil247.com/