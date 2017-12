TRF-4 se assume como tribunal de exceção, apontam juristas

“A média de revisor trabalhar naquele tribunal é de 70 dias, principalmente com a complexidade desse caso. Como alguém faz um voto de revisão num caso tão complexo em seis dias?”, questiona o ex-ministro Eugênio Aragão. “Ninguém está dizendo que a justiça não deva ser rápida. Ela pode ser rápida, mas garantindo a isonomia para todos. Para que essa pressa toda?”; leia reportagem de Eduardo Maretti, na RBA