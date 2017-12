Parceria entre Prefeitura de Barreiras e instituto alemão viabilizará consumo inteligente de energia em prédios públicos

Em reunião entre o pesquisador do Fraunhofer IESE e gerente geral do Projeto SCIKE, Thomas Jeswein, o gerente de projetos do Fraunhofer Project Center, Marcio Souza (FPC-UFBA), o sócio proprietário da Total BR, Eduardo Cena Pimentel e os representantes da Administração Municipal, Zé Menezes e Jackson Ayres, foram apresentados os detalhes dos trabalhos que serão desenvolvidos através do Projeto SCIKE.A parceria entre a Prefeitura de Barreiras e o Instituto Fraunhofer para Engenharia Experimental de Software (IESE) da Alemanha, viabilizará o desenvolvimento de monitoramento e controle do consumo de energia nos prédios públicos do município, através da aplicação de pesquisa e desenvolvimento.O Fraunhofer Project Center para Sistemas e Engenharia de Software reúne a competência em pesquisa do Laboratório de Engenharia de Software da UFBA (LES) e a prática industrial do instituto alemão, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras de software para monitorar com eficiência o consumo de energia.Ancorado no Parque Tecnológico da Bahia desde março de 2012, o projeto conta com o apoio do governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação, da UFBA e do Instituto Fraunhofer de Engenharia de Software Experimental (IESE) da Alemanha. O FPC-UFBA está aberto para que outras universidades brasileiras possam agregar seus conhecimentos e capacidade produtiva como parceiros associados.As inovações tecnológicas do Projeto SCIKE já foram apresentadas, em Salvador e Recife e, trata-se de uma cooperação Brasil-Alemanha, que visa o desenvolvimento e pesquisa no campo do gerenciamento inteligente de consumo de energia. A proposta é unir a expertise alemã aos desafios das empresas brasileiras que já atuam na área, a fim de que órgãos, empresas, indústrias e setores do governo aperfeiçoem seu desempenho no setor. O Centro de Projetos Fraunhofer (FPC-UFBA), situado na capital baiana, coordenará o projeto e desenvolverá cenários no domínio de energia.O Acordo de Cooperação Gratuito de Aplicação de Pesquisa e Desenvolvimento firmado entre a Prefeitura de Barreiras e o Instituto Fraunhofer para Engenharia Experimental de Software (IESE), por meio da Total BR, prevê em sua primeira fase o levantamento minucioso de todas as unidades da Administração Municipal, para processar o mapeamento do consumo existente e proceder com os estudos que resultará em consumo inteligente de energia, com vistas ao aperfeiçoamento e economicidade da energia utilizada nas unidades.Dircom Prefeitura de Barreiras