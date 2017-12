ONU pede mais ambição de governos e sociedade para combate à mudança climática

“Ainda não estamos ganhando a guerra contra a mudança climática, porque os compromissos atuais não são suficientes para cumprir com as metas do Acordo de Paris”. A afirmação é do secretário-geral da ONU, António Guterres, que participou ontem da conferência One Planet (Um Só Planeta), em Paris. A informação é da ONU News.Ele pediu mais ambição dos governos, da sociedade civil, do setor privado e do setor financeiro para o combate às mudanças climáticas. E fez um apelo aos países mais ricos, para que honrem os compromissos do tratado do clima e ajudem a angariar US$ 100 bilhões por ano para que as nações em desenvolvimento consigam se adaptar às mudanças climáticas.O chefe da ONU lembrou que o Acordo de Paris criou a base para uma "ação ambiciosa", mas todos os dias, em todas as regiões, ocorrem desastres relacionados ao clima, como "tempestades, enchentes, secas e incêndios". Segundo Guterres, o nível na atmosfera de dióxido de carbono é o mais alto já alcançado em 800 mil anos. E neste ano de 2017 houve o primeiro aumento das emissões de CO2 dos últimos três anos.O secretário-geral afirmou ainda que os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados.Por esses motivos, o mundo está, segundo ele, em "uma guerra pela existência da vida no planeta, mas existem aliados importantes – a ciência e a tecnologia".Guterres explicou que a ciência já havia previsto o que está acontecendo agora e que o progresso tecnológico já provou ser falsa a afirmação de que combater a mudança climática é uma ameaça à economia.Ele falou sobre ações que já estão sendo tomadas por agentes financeiros globais e empresas privadas, como companhias de petróleo e de gás, para melhorar a situação. Na avaliação do secretário-geral, "negócios verdes são bons negócios" e por isso, “o futuro será cinza para quem não apostar na economia verde”.Guterres lembrou que essa é uma responsabilidade coletiva, sendo o setor privado parte central da solução. A conferência One Planet, que teve como anfitrião maior o presidente francês Emmanuel Macron, marcou os dois anos da assinatura do Acordo de Paris e reuniu, na capital francesa, líderes de vários países e dos setores financeiros públicos e privados.Da Agência Brasil