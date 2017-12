Convenção do PSDB tem confusão e cadeiras voando



Confusão na convenção do PSDB. Voou pena da tucanada

pra tudo quanto foi lado, para não dizer cadeiras

A convenção do PSDB que ungiu Geraldo Alckmin à presidência do partido foi marcada por uma confusão com bate boca entre militantes e arremesso de cadeiras.Cconfusão começou na ala onde estão os tucanos de São Paulo e do Distrito Federal. A briga envolve os militantes pró e contra o governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB). Eles se desentenderam porque um grupo quer apoiar a reeleição do socialista em 2018 e outro defende a candidatura do deputado Izalci Lucas (PSDB) ao governo.No mesmo evento, o senador Aécio Neves, então presidente licenciado, por vaiado pela militância e deixou o evento pela porta dos fundos (leia mais).Fonte: https://www.brasil247.com/