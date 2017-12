Prodeagro aprova pacote de obras para o oeste baiano

A região oeste da Bahia será contemplada com pelo menos 12 projetos nas áreas de infraestrutura, meio ambiente, fitossanidade e pesquisa. Orçado em aproximadamente R$ 26,3 milhões, o pacote de obras, aprovado recentemente, será financiado com recursos do Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro).Entre as obras previstas no edital nº 002/2017 estão a manutenção, recuperação, cascalhamento e pavimentação de estradas vicinais nos municípios de São Desidério, Cocos, Jaborandi, e Luís Eduardo Magalhães; o aditivo para a construção de duas pontes, sendo uma sobre o rio Sapão e outra sobre o rio Preto, ambas em Formosa do Rio Preto; ampliação do Programa Soja Plus; implantação do Programa Fitossanitário da Ferrugem Asiática da Soja; o adensamento das estações de monitoramento fluviométricas na Bacia do Rio Grande; além das linhas de pesquisa para o melhoramento genético da soja e manejo de doenças e pragas nas culturas do oeste da Bahia.Segundo informou o presidente do Prodeagro, Celestino Zanella, a previsão é as obras comecem a ser executadas já no primeiro semestre de 2018. Além do recurso do Prodeagro, haverá contrapartida do Estado e contará, ainda, com a parceria dos produtores rurais e das prefeituras dos municípios beneficiados.Zanella ressaltou a importância do Programa, que, ao longo desses quatro anos tem proporcionado melhorias à região, aplicando com eficiência os recursos destinados, de maneira a contemplar o maior número de projetos. “Os resultados são perceptíveis e bastante positivos, tanto na área estrutural, com a construção da Base do Graer e a recuperação de estradas estaduais e vicinais, como em pesquisas de desenvolvimento de cultivares convencionais e transgênicas que se adequem às condições do Cerrado” disse.Ascom Aiba