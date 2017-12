Barreiras sedia encontro do Selo UNICEF com 25 municípios

O Selo UNICEF



O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular os municípios a implementar políticas públicas para redução das desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Os municípios são agrupados, dentro de seus Estados, considerando suas características demográficas e socioeconômicas. Durante cada edição, o UNICEF capacita gestores e técnicos das secretarias municipais e conselheiros de direitos e adolescentes para qualificar a elaboração e execução das políticas públicas e para estimular que elas continuem mesmo após o fim de cada edição. A experiência com as edições anteriores comprova que os municípios certificados com o Selo UNICEF avançam mais na melhoria dos indicadores sociais do que outros municípios de características socioeconômicas e demográficas semelhantes que não foram certificados ou participaram da iniciativa.



O sucesso do Selo UNICEF é resultado da parceria entre UNICEF e governos estaduais e municipais por meio da atuação integrada entre diferentes níveis de governo voltados às crianças e adolescentes.



Representantes das prefeituras e gestores públicos de 25 municípios do oeste baiano estarão reunidos em Barreiras no próximo dia 11/12 para participar do 1º Encontro de Capacitação do Selo UNICEF – Edição 2017-2020. Será a primeira reunião presencial destes agentes públicos com a equipe do UNICEF nesta edição da iniciativa.Feira de Santana (em duas datas), Senhor do Bonfim e Irecê já sediaram este encontro nas últimas semanas, reunindo cerca de 150 municípios. Depois de Barreiras, será a vez de 71 municípios centro-sul da Bahia se reunirem em Vitória da Conquista, também em duas datas (13 e 14/12). Dos 1.902 municípios inscritos nesta edição do Selo UNICEF, 249 estão na Bahia – é o estado com mais municípios participando.No encontro em Barreiras, cada município será representado por pelo menos três pessoas: um representante do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) e os dois dos profissionais indicados por cada município como Articulador(a) e Mobilizador(a) de Adolescentes e Jovens especificamente para as atividades do Selo UNICEF.A atual edição foi lançada em maio e 1.902 municípios de 18 estados se inscreveram até o início de setembro. Agora, este primeiro encontro dá início à fase de implementação, com a apresentação da metodologia que será utilizada, do caminho a ser percorrido pelos municípios participantes em direção à certificação. A agenda inclui ainda apresentação da situação da infância e adolescência no Semiárido, o processo de monitoramento de indicadores sociais e a forma como os municípios participantes serão avaliados, além de sessão de debates e espaço para dúvidas.