Lula: a jararaca está viva e vai disputar eleições

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou na noite de ontem, sexta-feira (8), sua caravana pelos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro reunindo uma multidão de pessoas na Concha Acústica da UERJ. Palco de resistência contra o golpe e contra os retrocessos impostos às universidades públicas, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro sofre com a precarização do ensino superior."Não é possível que esse país que tem uma elite tão poderosa precise de um presidente sem diploma para colocar mais alunos na universidade. Nossa elite só permitiu que o Brasil tivesse uma universidade 420 anos depois do descobrimento. Explica o atraso do nosso país", discursou Lula que teve na Educação o principal foco de seus discursos nesta terceira caravana.Para Lula, a saída para o aumento da criminalidade, que afeta especialmente o Rio de Janeiro, está no investimento em educação e na geração de empregos. "Quer melhorar rapidamente o problema da violência? Você precisa ter polícia bem preparada, bem armada, bem treinada e com salário em dia. Mas você diminui mesmo é dando salário, emprego e educação para os jovens".Entre as propostas para um eventual terceiro governo, Lula anunciou a federalização do ensino médio. "Não vou federalizar presídio, não quero federalizar bandido. Vou federalizar o ensino médio. Haddad já está fazendo um estudo", afirmou.Lula voltou a se defender das acusações contra ele na Lava Jato. "Quero que achem meu dinheiro escondido, se acharem venho aqui dividir para pagar o salário atrasado de vocês. Caráter não compra em shopping, caráter a gente aprende no berço com a nossa mãe. Honra para mim não é palavra pequena é questão de vida", afirmou."Eu não tenho problema nenhum com investigação. Investiguem o que tiverem que investigar. Já acharam dinheiro na casa de todo mundo, mas mostrem o que acharam na minha, poxa! E depois que ficarem em tudo, peçam desculpas, reconheçam", acrescentou o ex-presidente.O projeto Lula pelo Brasil, uma jornada para reencontrar o país e seu povo, encerra o ano de 2017 com três etapas concluídas. Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Para o primeiro semestre de 2018, o ex-presidente Lula já planeja passagens pelo Sul e Norte do país.Fonte: https://www.brasil247.com/