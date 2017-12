Barreiras: a "vadiagem" com os veículos oficiais do legislativo



Veículo circulando pela rodovia que liga o aeroporto ao centro de Barreiras carregando uma bandeira que supostamente seria PSC.

Foto: Intenet/Divulgação

Veículo com o timbre da Câmara Municipal de Barreiras flagrado vadiando pelos cantos do município sem a sua real finalidade que não seja trabalho legislativo é comum vermos pelos cantos do município, inclusive as denúncias são muitas





Vereador Zé Barbosa, único membro do PSC na Câmara de Vereadores de Barreiras

Foto: Intenet/Divulgação

Circulou ontem (07) uma nota do PT estadual de que a Prefeitura de Barreiras estaria usando carros oficiais para realizar uma carreata. Logo a comunicação da Prefeitura desmentiu afirmando que a informações é absurdamente inverídica e que tal informação pode ser facilmente checada pela aferição da placa do veículo, ressaltou se ainda que em Barreiras o PSC não faz parte da base de apoio ao prefeito municipal.Realmente, a imagem registrada por um condutor, mostra um veículo FIAT Uno de placa OUK 7998 (imagem) circulando pela rodovia que liga o aeroporto ao centro de Barreiras, carregando uma bandeira que, segundo a denúncia, seria do PSC.Na denúncia em questão, se as bandeiras eram do Partido Social Cristão (PSC), o único membro deste partido no legislativo municipal é o vereador José Barbosa. Segundo uma fonte da Câmara, confirmou que o veículo estava sob a responsabilidade do vereador a serviço da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o qual é membro. Ele, não se pronunciou a respeito, nada publicou para esclarecer essa “” com veículo oficial e que, provavelmente, teria sido abastecido com dinheiro público.É como sentencia o respeitável jornalista Carlos Sampaio, do Jornal O Expresso, na sua versão on-line, a ilicitude “caracteriza com fartura o crime de improbidade administrativa, o chamado ‘peculato de uso’, que se enquadra no Art. 312, do Código Penal - Decreto Lei 2848/40, que diz “”, a pena é reclusão, de dois a doze anos, e multa. Agora se a “” e para que ela realmente funcione, no atual grupo de vereadores desta legislação, com certeza poucos seriam os vereadores que sofreriam o castigo.Parece que nesta gestão o veículo é multifuncional; há, inclusive, denúncias de veículos vistos deixando filhos de vereadores em escolas, fazendo serviços domésticos e pessoais dos edis, circulando em finais de semana, tanto na zona urbana quanto na rural, totalmente fora dos trabalhos legislativos. É necessário que a Câmara não menospreze a questão e tome as medidas necessárias e cabíveis para coibir esses malfeitos dentro do órgão público.Portanto, precisa ser usado para o bem estar da coletividade da população. Mas, parece que para as autoridades não vem ao caso. Se comprovada a denúncia, o que o Conselho de Ética da Câmara irá fazer? Acobertar um de seus pares como é de costume os demais legislativos do país, em todas suas esferas? E o Ministério Público (MP) do estado não vais se mexer? Vai ficar na usa acômoda hibernação esperando ser acordado para uma possível reação? Bem, se nada for feito é sinal que esse tipo de malfeito vai continuar acontecendo. Fica a reflexão para a população barreirense.De que a Operação Lava-Jato vai acabar ou reprimir os malfeitos com o dinheiro público no país, os juristas e os mais bem informados já sabiam desde quando foi deflagrada que não é, e, agora, a população num todo a cada dia começa a perceber de que ações, geralmente seletivas, de suas personagens não passam de meros espetáculos midiáticos. Acredito que para se combater atos de corrupção no país no desvio do que é público, somente uma boa educação, o fortalecimento das famílias, a integração da sociedade, uma justiça que não se desvie de seus preceitos e as retomadas dos princípios básicos das igrejas.Por Tenório de SousaDa Redação