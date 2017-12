Barreiras: Policia Militar e Secretaria de Educação formam 452 estudantes no Proerd

Seis escolas receberam o certificado de participação

Mais uma formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, aconteceu na manhã desse quarta-feira, 06. A solenidade realizada no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia – IFBA, contou com a presença do Comandante Regional da Polícia Militar, Cel. Osival Cardoso, da vice-prefeita, Karlúcia Macêdo, da Secretária Municipal de Educação, Cátia Alencar, do ex-comandante Regional da Polícia Militar, Cel. Paulo Salomão, da Diretora do IFBA, Dicíola Baqueiro, do representante da empresa Cargil, Jonathan Franz e outras autoridades.Proerd é um programa com caráter social preventivo, voltado para crianças que estudam nas séries do 5° ao 7° ano do ensino fundamental, entre nove a 12 anos. As atividades educativas oferecidas em sala de aula alertam para o perigo das drogas em suas vidas, bem como os preparam para ações de cidadania.De acordo com a secretária municipal de educação, essa parceria fortalece a educação do município.”, destacou Cátia Alencar.452 estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental, das Escolas Municipais: Carmosa Francisca da Silva, Presidente Médice, Joaquim Neto, Vereador Euditon Miranda, Antônia Matos de Oliveira e do Caic (Murilo de Avellar Hingel), receberam certificados de conclusão do curso. Seis estudantes receberam premiação das melhores redações relacionadas ao tema ‘’.Barreiras é o único município que tem o Proerd como Lei Municipal, para a vice-prefeita de Barreiras, o programa é essencial para fortalecer a prevenção das drogas, principalmente no ambiente escolar.”, disse Karlúcia Macêdo.No final do juramento a resistência às drogas, realizado pela estudante Luna de Oliveira, da Escola Municipal Antônia Matos de Oliveira, o Comandante do CPRO, destacou a importância do Proerd.”, concluiu Osival Cardoso.Dircom Prefeitura de Barreiras