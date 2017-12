Inscrições para concurso de professor e coordenador pedagógico entram em reta final

Terminam na próxima terça-feira (12) as inscrições para o concurso público da Educação, com 3.760 vagas para professores e coordenadores pedagógicos. Candidatos interessados ainda têm uma semana para garantir participação no certame e concorrer a uma das vagas de provimento efetivo no serviço público estadual. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço www.concursosfcc.com.br , sendo observado o horário de Brasília, com taxa no valor de R$ 100.O certame, realizado conjuntamente pelas secretarias da Administração (Saeb) e da Educação (SEC), será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e terá validade de um ano, prorrogável por igual período. Para o cargo de professor serão ofertadas 3.096 vagas nas áreas de Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia, sendo exigida formação específica e diploma concedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).Para ingresso nas 664 vagas de coordenador pedagógico é exigida formação em Pedagogia, também com reconhecimento do MEC. Em todos os casos, a carga horária semanal é de 40 horas e a remuneração básica é R$ 3.209,53, para professor, e R$ 3.296,87, para coordenador.As vagas para professor serão distribuídas por cargo/disciplina e Núcleo Territorial de Educação (NTE), contemplando 27 núcleos territoriais. No caso de coordenador pedagógico, as vagas serão distribuídas por NTE, atingindo também 27 núcleos territoriais.Podem concorrer candidatos de nacionalidade brasileira ou portuguesa, com idade mínima de 18 anos e com a formação profissional prevista em edital, entre outras exigências. Serão reservadas 5% das vagas para candidatos com deficiência e 30% para aqueles aos candidatos negros.- O concurso contará com três etapas, com provas objetiva, discursiva e de títulos, previstas para fevereiro de 2018. As provas serão aplicadas nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista, conforme opção indicada pelo candidato na inscrição.Após a homologação do concurso, os candidatos habilitados serão convocados, dentro do quantitativo de vagas previsto em edital, para a realização de exames pré-admissionais. Para tanto, será rigorosamente obedecida a classificação final do concurso e a necessidade da SEC. Este é o sexto concurso que a atual gestão estadual realiza em quase três anos, já tendo provido vagas nos quadros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, Oficiais da Polícia Militar, Embasa, Agerba e Juceb.Ascom Saeb/Governo da Bahia